Qué significa que las cerraduras de tu casa se rompan, según los guías espirituales

Los diferentes significados de la rotura o falla de la puerta principal de la casa

Según los expertos, la puerta principal representa la comunicación con el mundo exterior. Cuando se traba, significa que hay algo del exterior que no queremos que entre. Del mismo modo puede significar que no queremos que algo o alguien salga de nuestra vida. En el caso que se abra con dificultad (hay que hacer fuerza para abrirla), o no se abre por completo, puede significar que cuesta abrirse enteramente a los demás y desagrada la intromisión de algunas personas.