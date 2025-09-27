Enseñame Tucumán: empresas y colegios premiaron el conocimiento

“Enseñame Tucumán”, contó con el apoyo de empresas comprometidas, como Siwar, Hotel Intersierras, Liliana, Colegio San Fernando, Pepsi, Subway, Raki, Muñoz Hnos. y Oscar Barbieri.
Gabriel Romero, de la empresa de turismo Siwar, destacó la importancia de fomentar la educación: “Trabajamos con muchas instituciones que año a año nos apoyan y confían en nosotros para organizar sus viajes de estudio”.
El ejecutivo agregó que su fuerte son los viajes a Villa Carlos Paz. “Más allá de que ofrecemos un abanico muy amplio de destinos, contamos con nuestro propio hotel allí, el Hotel Intersierras, lo que nos da un valor agregado. Carlos Paz está preparado para recibir a los chicos: es un lugar con múltiples alternativas, parques, atractivos y actividades pensadas para ellos. Estamos seguros de que los estudiantes disfrutan muchísimo de esa experiencia”, explicó.
Por su parte, Federico Egloff, del Colegio San Fernando, expresó que apoyar este tipo de iniciativas refleja los valores que promueven en su institución: “El esfuerzo, la excelencia académica, el trabajo en equipo y la sana competencia. Ser sponsors significa acompañar a toda la comunidad educativa”.
El certamen premió a los ganadores con becas completas: los alumnos de cuarto y quinto año recibirán un 100% de beca en el Colegio San Fernando, mientras que los de sexto año accederán a estudios superiores en el IPEF Norte Argentino, el Instituto Santo Domingo o el Instituto George Washington.
Lorena Cuba, de Raki, destacó: “Fuimos sumamente felices de formar parte del espacio que generó LA GACETA en favor del conocimiento y de la sabiduría de los chicos en etapa escolar. Estamos convencidos de que lo mejor que podemos dejarles a las generaciones venideras es el conocimiento. Esa es la herramienta más valiosa, sobre todo en la provincia de Tucumán”.
Laura Marcoccia, de Subway, afirmó: “La cultura es una herramienta poderosa para fortalecer el sentido de pertenencia y la creatividad en los jóvenes”.
Ruben Suárez, de Oscar Barbieri, dijo que la empresa tiene una fuerte responsabilidad social. “No se trata solamente de una firma comercial. Está comprometida con acciones sociales en la provincia. Por eso es muy importante para nosotros poder brindar nuestro apoyo a iniciativas como esta”, dijo.