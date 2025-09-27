Secciones
La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión", dijo Roberto Sánchez
Roberto Sánchez.
Hace 1 Hs

“El Gobierno ha defraudado la confianza de los productores agropecuarios. Las retenciones cero fueron una emboscada de ilusión que terminó solo beneficiando a los grandes grupos económicos concentrados en la zona más rica de la Argentina. Al final los que vinieron para terminar con el kirchnerismo se le parecen y mucho. Hay que apostar por un modelo de desarrollo en serio para el país, y en especial para el interior”. La definición del diputado Roberto Sánchez, candidato de Unidos por Tucumán, cuestionó las decisiones del Gobierno nacional que fijaron retenciones cero para el campo pero solo por 72 horas. “Intentaron mostrar que se trataba de una baja de impuestos, pero solo fue un intento por hacerse de dólares frescos para un plan económico que crujía”, expresó. Sánchez sostuvo que la maniobra del gobierno profundiza los problemas con el sector productivo. “Lo que han logrado es generar bronca e incertidumbre. La actividad agropecuaria necesita de previsibilidad. Eliminar las retenciones sin condicionamientos es un paso que hoy se necesita más que nunca”, concluyó el opositor.

“Generación de Líderes 2030”, en La Legislatura

La Legislatura fue escenario de la presentación del programa “Generación de Líderes 2030”, una iniciativa de la Fundación Proponer orientada a la formación de jóvenes con vocación de servicio y liderazgo. Las inscripciones se encuentran abiertas en las redes sociales de la entidad. El legislador Agustín Romano Norri, impulsor del vínculo con la organización, destacó que se trata de un espacio de formación “de jóvenes para jóvenes”, orientado a promover liderazgos tanto en el ámbito público como privado. “Desde la Legislatura abrimos la puerta para acompañar a las nuevas generaciones y brindarles un espacio apartidario donde puedan capacitarse, vincularse con dirigentes y entender la importancia del diálogo y el consenso en la construcción de un Tucumán mejor”, señaló. Asimismo, subrayó que esta nueva generación de dirigentes debe superar viejas dicotomías y apostar a acuerdos racionales que fortalezcan la provincia y el país”, afirmó el radical.

Capacitan a adultos mayores sobre la BUP

Una jornada de formación cívica tuvo lugar en la Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en Adolfo de la Vega 505, donde se brindó una capacitación sobre la Boleta Única en Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones a diputado nacional del 26 de octubre. “Estas charlas de instrucción cívica continuarán “de manera personalizada o de manera grupal, también en los barrios y en los distintos centros de jubilados para capacitar a los adultos mayores”, dijo el director de Adulto Mayor, Emiliano Ramírez. Y marcó que el objetivo es evitar confusiones o errores al momento de votar, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

