La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión", dijo Roberto Sánchez

“El Gobierno ha defraudado la confianza de los productores agropecuarios. Las retenciones cero fueron una emboscada de ilusión que terminó solo beneficiando a los grandes grupos económicos concentrados en la zona más rica de la Argentina. Al final los que vinieron para terminar con el kirchnerismo se le parecen y mucho. Hay que apostar por un modelo de desarrollo en serio para el país, y en especial para el interior”. La definición del diputado Roberto Sánchez, candidato de Unidos por Tucumán, cuestionó las decisiones del Gobierno nacional que fijaron retenciones cero para el campo pero solo por 72 horas. “Intentaron mostrar que se trataba de una baja de impuestos, pero solo fue un intento por hacerse de dólares frescos para un plan económico que crujía”, expresó. Sánchez sostuvo que la maniobra del gobierno profundiza los problemas con el sector productivo. “Lo que han logrado es generar bronca e incertidumbre. La actividad agropecuaria necesita de previsibilidad. Eliminar las retenciones sin condicionamientos es un paso que hoy se necesita más que nunca”, concluyó el opositor.