Secciones
Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Una de las esculturas restauradas que ya se lucen en el parque 9 de Julio. LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Una de las esculturas restauradas que ya se lucen en el parque 9 de Julio. FOTO GENTILEZA MARÍA EUGENIA FAGALDE
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánParque 9 de JulioRosarioConicetColegio Nacional "Bartolomé Mitre"
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Volvió una noche

Volvió una noche

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Atlético Tucumán y su deuda pendiente como visitante: apenas cinco puntos y seis goles en 12 partidos

Atlético Tucumán y su deuda pendiente como visitante: apenas cinco puntos y seis goles en 12 partidos

Lo más popular
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán
1

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación
2

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano
3

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT
4

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán
5

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Comentarios