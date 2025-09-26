Secciones
El susto que paralizó al fútbol tucumano: convulsiones y partido suspendido en Burruyacú

El impacto entre Gabriel Ríos y Nicolás Herrera generó momentos de angustia en Burruyacú. El jugador de Tucumán Central permanece internado y bajo observación en el Hospital Padilla.

PROTAGONISTAS. Ríos y Herrera, en una acción del partido que debió suspenderse por el grave episodio en Burruyacú. PROTAGONISTAS. Ríos y Herrera, en una acción del partido que debió suspenderse por el grave episodio en Burruyacú. Gentileza Luciana Ramón
Hace 1 Hs

El duelo entre Unión del Norte y Tucumán Central, en Burruyacú, correspondiente a la séptima fecha de la zona campeonato del Grupo A del Torneo Anual de la Liga Tucumana, quedó inconcluso. El encuentro fue suspendido luego de que Gabriel Ríos, futbolista visitante, sufriera convulsiones en pleno campo de juego tras un choque de cabezas con Nicolás Herrera, del equipo local.

A los 45 minutos, Ríos intentó disputar una pelota aérea y recibió el golpe que le provocó un corte sobre el ojo derecho. La situación rápidamente se agravó cuando comenzó a convulsionar, lo que generó escenas de máxima tensión en el estadio.

Su padre, médico y presente en la cancha, le brindó los primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia. Luego, el jugador fue trasladado al Hospital Padilla, donde quedó internado en observación por 48 horas. Según el parte inicial, se encuentra consciente y estable, aunque continuará bajo control para descartar complicaciones.

Hasta ese momento, Tucumán Central ganaba 1-0 con gol de penal de Bruno Medina, pero tras una charla entre los capitanes y el árbitro Gabriel Adet se decidió no reanudar el complemento, priorizando la salud del futbolista.

