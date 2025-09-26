El susto que paralizó al fútbol tucumano: convulsiones y partido suspendido en Burruyacú

El duelo entre Unión del Norte y Tucumán Central, en Burruyacú, correspondiente a la séptima fecha de la zona campeonato del Grupo A del Torneo Anual de la Liga Tucumana, quedó inconcluso. El encuentro fue suspendido luego de que Gabriel Ríos, futbolista visitante, sufriera convulsiones en pleno campo de juego tras un choque de cabezas con Nicolás Herrera, del equipo local.