La séptima fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana: partidos, licencias y el camino al Regional

La Liga Tucumana de Fútbol pondrá en marcha este viernes la séptima fecha del Torneo Anual en sus distintas categorías. Los partidos de la Primera A, tanto en la zona Campeonato como en la zona Repechaje, marcarán el pulso del fin de semana, al igual que la segunda fase de la Primera B, que busca a sus clasificados a cuartos de final.