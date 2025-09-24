La séptima fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana: partidos, licencias y el camino al Regional

La Liga Tucumana de Fútbol pondrá en marcha este viernes la séptima fecha del Torneo Anual en sus distintas categorías. Los partidos de la Primera A, tanto en la zona Campeonato como en la zona Repechaje, marcarán el pulso del fin de semana, al igual que la segunda fase de la Primera B, que busca a sus clasificados a cuartos de final.
Zona Campeonato - Primera A
El partido central se jugará en Burruyacú, desde las 16, donde Unión del Norte recibirá al líder Tucumán Central por el grupo A. Además, se medirán San Pablo -Azucarera Argentina y San Juan -Bella Vista. El sábado se disputarán Central Norte -Famaillá y Villa Mitre -Almirante Brown.
En el grupo B, también habrá acción este viernes: Social y Deportivo Graneros, puntero de la zona, enfrentará a su escolta San Fernando en cancha de Santa Ana, debido al resembrado de su campo. A la misma hora jugarán en Ranchillos San Antonio -San Martín. El sábado será el turno de San Lorenzo (Santa Ana) -Concepción FC, mientras que el domingo cerrarán Jorge Newbery -Unión Simoca y Ateneo Parroquial Alderetes -Talleres.
Licencias y Regional Federal Amateur
El Regional 2025-26 comenzará en principio el 19 de octubre, con cuatro ascensos en juego. Ya tienen licencia deportiva Tucumán Central y Graneros, mientras que también están clasificados Jorge Newbery, Sportivo Guzmán y Ateneo Parroquial Alderetes. Este último sumó como DT a Leandro Fligman y como refuerzos a Camilo Albornoz y Nicolás Roldán Gerez. Se esperan más invitaciones, como ocurrió en ediciones anteriores.
Zona Repechaje - Primera A
En el grupo A, este viernes desde las 20 se enfrentarán Sportivo Guzmán -Experimental ; el sábado, Sportivo Trinidad -All Boys.
En el grupo B: Deportivo Llorens -San José (viernes, 16) y Santa Rosa -Deportivo Marapa (sábado).
En el grupo C: Amalia -Santa Lucía FC (viernes, 16) y Atlético Concepción -Atlético Tucumán (sábado).
En el grupo D: Juventud Unida -Alto Verde (viernes) y, a confirmar, Santa Ana -Lastenia.
Interzonales: La Providencia -Argentinos del Norte (sábado) y San Lorenzo (Delfín Gallo) -Deportivo Aguilares (domingo).
Primera B - Segunda fase
También se jugará la segunda fecha de los desquites.
Grupo A: La Colonia -Ingenio Viejo (viernes, 17), Eudoro Avellaneda -Ñuñorco (sábado) y El Corte FC-Unión San Francisco (lunes, en La Florida).
Grupo B: Los Independientes -Garmendia FC (viernes, 16, en Talleres), Sacachispa -Cruz Alta (sábado) y San Ramón -Deportivo Trancas (domingo).
Con la séptima fecha en marcha, el torneo entra en una etapa decisiva, mientras los clubes tucumanos ya piensan también en el Regional Federal Amateur.