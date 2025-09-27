Tucumán: decomiso en un vivero cítrico no registrado

La ejecución del plan, contempla, en el marco del Proyecto del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias Fitosanitarias (Sinagref), eventuales tareas de control fitosanitario, incremento en la fiscalización de operadores de material de propagación cítrica, la selección de puntos estratégicos de control a transportes en rutas nacionales y provinciales que recorren la zona, y el consenso de medidas de mitigación de riesgos, junto a otras instituciones públicas y privadas.