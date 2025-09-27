Tucumán: decomiso en un vivero cítrico no registrado

En el marco del fortalecimiento de la citricultura nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) identificó un vivero cítrico sin inscripción y, al verificar el incumplimiento de la normativa vigente, interdictó 2.000 plantines y 200 plantas cítricas terminadas en Tucumán.
De esta manera, personal del centro regional NOA-Sur, producto de un barrido intensivo realizado junto con personal de Asociación Fitosanitaria del NOA (Afinoa), se identificó un predio con plantas a cielo abierto y un invernadero en mal estado, que no se encontraba en los registros oficiales.
Los agentes llevaron a cabo una inspección ocular y una verificación documental, respecto de la certificación exigida por los organismos competentes, y constataron el incumplimiento de los requisitos de producción y de comercialización de material de propagación vegetal.
Durante el control se verificó la presencia de 2.000 portainjertos y de 200 plantas cítricas terminadas, que fueron interdictadas. Una vez evaluada la situación, se procedió al decomiso y a la destrucción del material vegetal, como medida de mitigación de riesgo.
Agentes de la Coordinación de Protección Vegetal de la región fiscalizan periódicamente, en un trabajo articulado con otros organismos y con el sector privado, la zona de producción citrícola en busca material vegetal que resulte peligroso para la propagación de enfermedades y plagas. De esta manera el Senasa garantiza la protección fitosanitaria conforme a las disposiciones legales aplicables.
Por otro lado, y dentro del marco de la alerta fitosanitaria declarada por el Senasa, en relación a la plaga diaphorina citri (vector del HLB), detectada en la localidad de San Pedro, agentes del centro regional Buenos Aires Norte del Senasa recorrieron el ejido urbano monitoreando plantas cítricas, en un radio de hasta 1.000 metros del primer punto de detección declarado.
Con la colaboración operativa del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Pedro y el apoyo logístico del municipio, se realizaron acciones de vigilancia fitosanitaria que incluyeron prospección visual, revisión de trampas de monitoreo y recolección de muestras, en más de 300 plantas cítricas de la vía pública.
Estas acciones, tienen como objetivo minimizar el impacto de la aparición de la plaga en la provincia de Buenos Aires, previniendo las consecuencias que pudiera tener su ingreso en montes comerciales de cítricos.
La ejecución del plan, contempla, en el marco del Proyecto del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias Fitosanitarias (Sinagref), eventuales tareas de control fitosanitario, incremento en la fiscalización de operadores de material de propagación cítrica, la selección de puntos estratégicos de control a transportes en rutas nacionales y provinciales que recorren la zona, y el consenso de medidas de mitigación de riesgos, junto a otras instituciones públicas y privadas.
El HLB es la enfermedad más devastadora para los cítricos a nivel mundial. Ante cualquier sospecha de su presencia o vector, se debe notificar de forma inmediata escribiendo al correo electrónico: alertahlb@senasa.gob.ar, o dirigiéndose a la oficina del Senasa, más cercana.