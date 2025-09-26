La Fórmula 1 podría volver a Argentina en 2027, pero todo dependerá de Franco Colapinto

Durante el último fin de semana en Bakú, se confirmó la extensión del contrato de Azerbaiyán hasta 2030, aunque solo por cuatro años más, a diferencia de otros circuitos que aseguran su lugar por una década. Esta decisión abre la puerta a cambios en el calendario, ya que la Fórmula 1 mantiene conversaciones con distintas sedes interesadas en albergar la competencia a partir de 2027.