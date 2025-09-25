Secciones
DeportesMotores

Un histórico campeón del Dakar y padre de un piloto de Fórmula 1 sorprendió con un elogio y una advertencia para Franco Colapinto

Carlos Sainz padre destacó las condiciones del joven argentino en Alpine y lo instó a enfocarse en su trabajo para evitar el desgaste de la política en la Fórmula 1.

UNA VOZ RESPETADA. El multicampeón español habló del presente y del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. UNA VOZ RESPETADA. El multicampeón español habló del presente y del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1.
Hace 27 Min

Carlos Sainz padre no necesita presentación en el mundo del automovilismo. Bicampeón mundial de rally, cuatro veces ganador del Dakar y referente indiscutido en el Rally Raid, el español habló sobre el presente y el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Desde Portugal, donde compite por el Mundial de Rally Raid, elogió al bonaerense y le dejó un mensaje cargado de experiencia.

“En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido. Él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Estoy seguro de que, haciéndolo bien, es un gran piloto y tendrá su hueco en la F1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”, afirmó en diálogo con Abriendo Pista.

Sainz conoce de cerca la categoría por la trayectoria de su hijo, Carlos Sainz Jr., hoy piloto de Williams. Y aunque él nunca compitió en Fórmula 1, su opinión pesa. Para Colapinto, que atraviesa su primera temporada en Alpine en medio de turbulencias internas, esas palabras llegan en un momento clave.

En las últimas carreras, el argentino logró equiparar (y en algunos casos superar) el rendimiento de Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa. A la par, convive con la presión de las declaraciones de Flavio Briatore, jefe del equipo, quien reconoció que el asiento para 2026 está en disputa con el piloto reserva Paul Aron.

El consejo de Sainz apunta justamente a esa parte invisible del automovilismo: el juego político. Colapinto, sin embargo, asegura que el estilo duro de Briatore lo fortaleció mentalmente y que hoy se siente más cómodo en Alpine que al inicio de la temporada.

Mientras tanto, el piloto argentino espera una definición sobre su futuro, respaldado por voces de peso como la de Carlos Sainz, quien no dudó en remarcar: “Es un gran piloto”.

Temas EspañaFórmula 1PortugalCarlos SainzArgentinaWilliams RacingAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
3

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
4

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
San Martín se juega todo en La Ciudadela y Campodónico analiza variantes para devolverle la ilusión a los hinchas

San Martín se juega todo en La Ciudadela y Campodónico analiza variantes para devolverle la ilusión a los hinchas

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

El guiño de Pierre Gasly a Franco Colapinto que cambia la pelea por el asiento de Alpine

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Comentarios