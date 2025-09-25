Un histórico campeón del Dakar y padre de un piloto de Fórmula 1 sorprendió con un elogio y una advertencia para Franco Colapinto

Carlos Sainz padre no necesita presentación en el mundo del automovilismo. Bicampeón mundial de rally, cuatro veces ganador del Dakar y referente indiscutido en el Rally Raid, el español habló sobre el presente y el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Desde Portugal, donde compite por el Mundial de Rally Raid, elogió al bonaerense y le dejó un mensaje cargado de experiencia.
“En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido. Él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Estoy seguro de que, haciéndolo bien, es un gran piloto y tendrá su hueco en la F1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”, afirmó en diálogo con Abriendo Pista.
Sainz conoce de cerca la categoría por la trayectoria de su hijo, Carlos Sainz Jr., hoy piloto de Williams. Y aunque él nunca compitió en Fórmula 1, su opinión pesa. Para Colapinto, que atraviesa su primera temporada en Alpine en medio de turbulencias internas, esas palabras llegan en un momento clave.
En las últimas carreras, el argentino logró equiparar (y en algunos casos superar) el rendimiento de Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa. A la par, convive con la presión de las declaraciones de Flavio Briatore, jefe del equipo, quien reconoció que el asiento para 2026 está en disputa con el piloto reserva Paul Aron.
El consejo de Sainz apunta justamente a esa parte invisible del automovilismo: el juego político. Colapinto, sin embargo, asegura que el estilo duro de Briatore lo fortaleció mentalmente y que hoy se siente más cómodo en Alpine que al inicio de la temporada.
Mientras tanto, el piloto argentino espera una definición sobre su futuro, respaldado por voces de peso como la de Carlos Sainz, quien no dudó en remarcar: “Es un gran piloto”.