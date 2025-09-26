El inesperado equipo argentino que sorprende en la clasificación de Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

El Mundial de Clubes 2025, que consagró a Chelsea, marcó un antes y un después en el calendario internacional. Aunque todavía no hay sede confirmada para la edición 2029, la carrera por los boletos ya está en marcha en Sudamérica y, en ese escenario, Racing se ubica como el segundo mejor clasificado de la Conmebol.
Los cuartos de final de la Libertadores 2025 dejaron una tabla dominada por los semifinalistas: Palmeiras encabeza con 40 puntos, Racing lo sigue con 34, Flamengo y Liga de Quito comparten el tercer lugar con 32. Detrás aparecen Estudiantes (5° con 28), Vélez (7° con 24) y River (8° con 23). Más atrás, Central Córdoba suma 14 unidades y ocupa el puesto 16 en una tabla que, por ahora, tiene 32 equipos.
La distribución de plazas de Conmebol contempla seis lugares: cuatro para los campeones de las Libertadores entre 2025 y 2028, y dos para los clubes que más puntos acumulen en este período. Eso sí, hay una condición: no pueden clasificarse más de dos equipos por país, salvo que alguno haya obtenido el título continental.
El sistema de puntuación otorga tres unidades por cada partido ganado, uno por empate y tres adicionales por avanzar de ronda. Además, los equipos reciben tres puntos solo por participar de la fase de grupos. En cambio, la Copa Sudamericana no suma en este ranking.
Mientras tanto, se multiplican las candidaturas para albergar la competencia en 2029. Brasil, con la experiencia del Mundial de 2014, aparece como el representante sudamericano, aunque también están en carrera Qatar, Estados Unidos y Australia. La decisión final quedará en manos de la FIFA.