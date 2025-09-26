Secciones
DeportesFútbol

El inesperado equipo argentino que sorprende en la clasificación de Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

La tabla de puntos tras los cuartos de final de la Copa Libertadores deja a Racing en el segundo puesto, mientras otros equipos argentinos aparecen más relegados.

CARRERA MUNDIALISTA. Racing se metió en los puestos de privilegio de Conmebol hacia el próximo Mundial de Clubes. CARRERA MUNDIALISTA. Racing se metió en los puestos de privilegio de Conmebol hacia el próximo Mundial de Clubes.
Hace 1 Hs

El Mundial de Clubes 2025, que consagró a Chelsea, marcó un antes y un después en el calendario internacional. Aunque todavía no hay sede confirmada para la edición 2029, la carrera por los boletos ya está en marcha en Sudamérica y, en ese escenario, Racing se ubica como el segundo mejor clasificado de la Conmebol.

Los cuartos de final de la Libertadores 2025 dejaron una tabla dominada por los semifinalistas: Palmeiras encabeza con 40 puntos, Racing lo sigue con 34, Flamengo y Liga de Quito comparten el tercer lugar con 32. Detrás aparecen Estudiantes (5° con 28), Vélez (7° con 24) y River (8° con 23). Más atrás, Central Córdoba suma 14 unidades y ocupa el puesto 16 en una tabla que, por ahora, tiene 32 equipos.

La distribución de plazas de Conmebol contempla seis lugares: cuatro para los campeones de las Libertadores entre 2025 y 2028, y dos para los clubes que más puntos acumulen en este período. Eso sí, hay una condición: no pueden clasificarse más de dos equipos por país, salvo que alguno haya obtenido el título continental.

El sistema de puntuación otorga tres unidades por cada partido ganado, uno por empate y tres adicionales por avanzar de ronda. Además, los equipos reciben tres puntos solo por participar de la fase de grupos. En cambio, la Copa Sudamericana no suma en este ranking.

Mientras tanto, se multiplican las candidaturas para albergar la competencia en 2029. Brasil, con la experiencia del Mundial de 2014, aparece como el representante sudamericano, aunque también están en carrera Qatar, Estados Unidos y Australia. La decisión final quedará en manos de la FIFA.

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubClub Estudiantes de La PlataClub Atlético Vélez SarsfieldCopa Mundial de Clubes de la FIFA Copa Libertadores de AméricaArgentinaGustavo Costas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
1

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos
2

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
3

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”
5

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio
6

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

Más Noticias
Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Atlético Tucumán y su deuda pendiente como visitante: apenas cinco puntos y seis goles en 12 partidos

Atlético Tucumán y su deuda pendiente como visitante: apenas cinco puntos y seis goles en 12 partidos

Herencia, goles y el sueño del Federal A: la historia del delantero tucumano que combina fútbol, trabajo y paternidad

Herencia, goles y el sueño del Federal A: la historia del delantero tucumano que combina fútbol, trabajo y paternidad

La drástica decisión de Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

La drástica decisión de Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Comentarios