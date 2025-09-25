Secciones
DeportesFútbol

Solo queda un equipo argentino en la Copa Libertadores: Estudiantes fue eliminado por Flamengo en los penales

El "Pincha" se impuso 1-0 en los 90 minutos pero no pudo sostener la ilusión en la tanda desde los doce pasos. Los brasileños avanzaron a semifinales, donde se medirán con Racing.

NOCHE AMARGA. Estudiantes ganó en La Plata, pero Flamengo lo dejó sin Copa desde el punto de penal. NOCHE AMARGA. Estudiantes ganó en La Plata, pero Flamengo lo dejó sin Copa desde el punto de penal.
25 Septiembre 2025

La noche en UNO tuvo todos los condimentos de un partido de Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Flamengo en la vuelta de los cuartos de final, igualó la serie en el global y llevó la definición a los penales. Sin embargo, en la tanda el arquero argentino Agustín Rossi se vistió de héroe, tapó dos disparos y selló la clasificación del equipo brasileño a semifinales, donde se medirá con Racing.

El “Pincha” había salido decidido a revertir la historia y lo consiguió antes del descanso. A los 47 minutos del primer tiempo, Gastón Benedetti conectó una volea espectacular de zurda y clavó la pelota en el ángulo para encender la ilusión albirroja. El estadio explotó con el 1-0 que equilibraba el marcador global tras el 2-1 sufrido en el Maracaná.

En el complemento, Benedetti volvió a gritar, pero su doblete fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada en el inicio de la jugada. Estudiantes siguió insistiendo, pero no logró quebrar nuevamente a Rossi, por lo que la serie se definió desde el punto de penal.

En la definición, Flamengo fue infalible: Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira convirtieron sus remates. Por el lado del “Pincha”, José Sosa y Edwuin Cetré cumplieron, pero Benedetti y Santiago Ascacíbar se toparon con Rossi. El ex Boca adivinó y tapó ambos disparos, decretando el 4-2 en la serie desde los doce pasos y la clasificación del “Mengao”.

Un cruce con Racing en el horizonte

Con esta victoria, Flamengo se instaló en las semifinales de la Libertadores, donde enfrentará a Racing, el único representante argentino que sigue en pie en el torneo. El primer duelo será en Brasil, la semana del 20 de octubre, y la revancha se jugará siete días más tarde en Avellaneda.

Estudiantes, en cambio, se despidió de la competencia con la frente en alto. Volvió a mostrar su carácter copero y estuvo a un paso de otra hazaña, pero la tanda de penales y la figura de Rossi le cerraron la puerta del sueño continental.

Temas Buenos AiresBrasilClub Estudiantes de La PlataAgustín RossiClube de Regatas do FlamengoEduardo DomínguezCopa Libertadores de AméricaFlamengo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones
1

El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones

La integración actual de The Tramps prepara su primera gran función en el San Martín
2

La integración actual de The Tramps prepara su primera gran función en el San Martín

Lo que tenés que saber sobre el curso inicial de Arquitectura que empieza en octubre
3

Lo que tenés que saber sobre el curso inicial de Arquitectura que empieza en octubre

Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma
4

Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad
5

Cosifind: el buscador de productos en tu ciudad

6

Estrategias para el cambio con los residuos urbanos

Más Noticias
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Cartas de lectores: Basura en Amador Lucero primera cuadra

Cartas de lectores: Basura en Amador Lucero primera cuadra

Comentarios