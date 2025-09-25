Secciones
Un jugador de Boca sorprendió al pedir bajar a la Reserva tras meses sin minutos en Primera

Lucas Blondel reapareció en el triunfo 2 a 0 ante Newell’s en Ezeiza. Morena Beltrán, su pareja, lo acompañó desde la tribuna.

RELEGADO. Lucas Blondel encontró en la Reserva la chance de volver a competir oficialmente. RELEGADO. Lucas Blondel encontró en la Reserva la chance de volver a competir oficialmente. Getty
Hace 1 Hs

Lucas Blondel decidió dar un paso inesperado en su carrera dentro de Boca Juniors. Tras varios meses sin sumar minutos en el equipo de Miguel Ángel Russo, el defensor pidió al cuerpo técnico la posibilidad de bajar a la Reserva para volver a competir y no perder ritmo de juego. El pedido fue aceptado y este miércoles volvió a la cancha en el predio de Ezeiza, donde fue titular en la victoria 2 a 0 frente a Newell’s.

El ex Tigre, que no juega en Primera desde el 19 de mayo en el duelo con Independiente, disputó los 90 minutos en el conjunto de Mariano Herrón, que marcha escolta en la Zona A detrás de Belgrano. Los goles del triunfo los convirtieron Santiago Zampieri y Santiago Dalmasso.

Más allá de algunos errores propios de la inactividad, Blondel se mostró activo y logró integrarse a un equipo que pelea por meterse en los octavos de final del torneo de Reserva. El encuentro tuvo un inicio demorado por la descompensación de Antonio Barijho antes del arranque, y en el desarrollo, el lateral sufrió una fuerte infracción de Jerónimo Russo aunque pudo terminar sin inconvenientes.

Desde su llegada a Boca en julio de 2023, Blondel disputó 32 partidos (26 como titular) y convirtió cuatro goles. Hoy, sin lugar en la consideración de Russo y detrás de Luis Advíncula y Juan Barinaga en la pelea por el puesto, buscó una alternativa para volver a tener rodaje.

El gesto también estuvo acompañado por su pareja, Morena Beltrán, quien compartió un mensaje de apoyo en redes sociales. “Taquitos y remates!!! Volvieron!!! Te amo”, escribió la periodista, y el futbolista respondió con un “Te amo” en su cuenta personal.

La situación de Blondel no es un caso aislado: otros futbolistas como Ignacio Miramón, Agustín Martegani, Lucas Janson y Kevin Zenón también entrenan con la Primera pero apenas suman minutos. En ese contexto, la decisión del lateral de bajar a Reserva sorprendió, aunque cayó bien dentro del club.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsMiguel Ángel RussoLiga Profesional de FútbolLucas Blondel
