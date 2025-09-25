Un jugador de Boca sorprendió al pedir bajar a la Reserva tras meses sin minutos en Primera

Lucas Blondel decidió dar un paso inesperado en su carrera dentro de Boca Juniors. Tras varios meses sin sumar minutos en el equipo de Miguel Ángel Russo, el defensor pidió al cuerpo técnico la posibilidad de bajar a la Reserva para volver a competir y no perder ritmo de juego. El pedido fue aceptado y este miércoles volvió a la cancha en el predio de Ezeiza, donde fue titular en la victoria 2 a 0 frente a Newell’s.