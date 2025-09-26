La Justicia extendió la prisión preventiva del único acusado por la muerte de Elizabeth Zamora

La teoría del caso del MPF plantea que el 17 de junio del 2025, las 11.40 aproximadamente, el imputado, a bordo de una motocicleta, ingresó a un domicilio situado en calle 9 de Julio al 4900 del barrio 360 Viviendas, donde se encontraba Zamora. Con claras intenciones de causarle la muerte y valiéndose de un objeto contundente, golpeó en su cabeza a la víctima, lo que le produjo una lesión que la llevó a su muerte. Luego, el agresor se dio a fuga alrededor de las 19:03 horas.