La Justicia extendió la prisión preventiva del único acusado por la muerte de Elizabeth Zamora

Por pedido del Ministerio Fiscal, este viernes se realizó una audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Elizabeth del Carmen Zamora (50), con el objetivo de prorrogar la medida cautelar de mayor intensidad que cumple desde hace cuatro meses el único acusado, Juan Gabriel Farías (39).
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo y subrogada actualmente por Carlos Sale. La Fiscalía solicitó que Farías continúe detenido por tres meses más mientras se avanza con las diligencias.
La teoría del caso del MPF plantea que el 17 de junio del 2025, las 11.40 aproximadamente, el imputado, a bordo de una motocicleta, ingresó a un domicilio situado en calle 9 de Julio al 4900 del barrio 360 Viviendas, donde se encontraba Zamora. Con claras intenciones de causarle la muerte y valiéndose de un objeto contundente, golpeó en su cabeza a la víctima, lo que le produjo una lesión que la llevó a su muerte. Luego, el agresor se dio a fuga alrededor de las 19:03 horas.
En esta ocasión, el auxiliar de fiscal Lucas Maggio solicitó que a Farías, a quien se le achaca ser presunto autor del delito de homicidio simple, se le prolongue la prisión preventiva por el plazo de tres meses. “Se trató de un suceso donde una persona fue sorprendida en su domicilio y que fue agredida con violencia hasta causarle la muerte. El bien jurídico afectado aquí es la vida, que es el bien más preciado de nuestro ordenamiento.
La consecuente pena en expectativa que pesa sobre el imputado por supuesto será de cumplimiento efectivo”, alegó el investigador, que asimismo señaló que “los riesgos procesales (peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación) no han variado en absoluto”.
Por su parte, la defensa técnica se opuso y propuso que, en su lugar, se ordene el arresto domiciliario. Finalmente, el juez resolvió avalar todo lo expuesto por la Fiscalía.