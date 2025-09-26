Secciones
LG PlayEnseñame Tucumán

VIDEO. Reviví la gran final de "Enseñame Tucumán"

Los chicos la escuela Normal Julio A. Roca se consagraron campeones y su curso viajará a Carlos Paz

Hace 26 Min

 El espíritu de la historia tucumana alcanzó hoy su punto más alto con la gran final de “Enseñame Tucumán”, el certamen que desde julio movilizó a más de 179 escuelas secundarias de toda la provincia.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA, tuvo como objetivo despertar en los estudiantes el interés por el pasado de Tucumán y reforzar su identidad a través de la dinámica del juego, con preguntas, lectura y trabajo colaborativo.

Lautaro Miguel y Francisco Yanguez, alumnos de una de las tres escuelas monterizas se impusieron en la gran final y le dieron la gran alegría a sus compañeros, familiares y docentes.

Temas TucumánJulio Argentino RocaEscuela Normal Juan Bautista AlberdiArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
1

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos
2

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
3

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”
4

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio
6

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

Más Noticias
El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Comentarios