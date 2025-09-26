VIDEO. Reviví la gran final de "Enseñame Tucumán"

El espíritu de la historia tucumana alcanzó hoy su punto más alto con la gran final de “Enseñame Tucumán”, el certamen que desde julio movilizó a más de 179 escuelas secundarias de toda la provincia.
La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA, tuvo como objetivo despertar en los estudiantes el interés por el pasado de Tucumán y reforzar su identidad a través de la dinámica del juego, con preguntas, lectura y trabajo colaborativo.
Lautaro Miguel y Francisco Yanguez, alumnos de una de las tres escuelas monterizas se impusieron en la gran final y le dieron la gran alegría a sus compañeros, familiares y docentes.