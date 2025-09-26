El plantel de Argentina XV concentrará en Córdoba, pero con gran presencia tucumana

Argentina XV afina su preparación para los desafíos internacionales que lo esperan en Europa. El conjunto dirigido por Álvaro Galindo tendrá una concentración de dos días en Carlos Paz Rugby Club, entre el lunes 29 y el martes 30, con la presencia de 35 jugadores que buscarán ganarse un lugar en la lista para la gira de noviembre.
Entre los convocados se destacan tres tucumanos: Francisco Moreno, pilar de Universitario; Benjamín Garrido, pilar de Huirapuca; y Tomás Medina, centro de Cardenales. Moreno y Medina ya tuvieron minutos en los amistosos de julio, mientras que Garrido estuvo en el grupo pero no llegó a debutar.
La lista también incluye a cinco jugadores que vistieron la camiseta de Tarucas en el último Súper Rugby Américas: los hookers mendocinos Tomás Bartolini y Juan Manuel Vivas, los terceras líneas Facundo Cardozo y Agustín Sarelli, también de Mendoza, y el apertura santiagueño Nicolás Roger.
“El objetivo es ver al plantel y afianzar lo trabajado en las concentraciones anteriores. Queremos que cada entrenamiento sea una competencia porque en breve tenemos una gira y debemos ir perfilando el equipo”, señaló Galindo.
Argentina XV abrirá su periplo europeo el 1 de noviembre frente a Munster en Irlanda y cerrará el 7 ante Bristol Bears en Inglaterra, en lo que será una exigente medida para los jóvenes talentos nacionales.