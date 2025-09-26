Dos soledades, un tren y el misterio que los une: llega a Tucumán “El hombre inesperado”

El Teatro Alberdi recibirá mañana, a las 21, a “El hombre inesperado”, una de las obras más destacadas de la multipremiada dramaturga, novelista y actriz francesa Yasmina Reza, en una versión dirigida e interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez.
La trama transcurre en un vagón de tren, donde dos personajes solitarios cruzan pensamientos, silencios y pequeñas confesiones. A medida que el diálogo avanza, el suspenso y la intriga se entrelazan con momentos de poesía, humor e inteligencia. Según los productores, el público se convierte en parte del viaje emocional de los protagonistas, cuestionando qué es azar y qué es destino.
Aunque la historia tiene matices de absurdo, su riqueza se potencia cuando los intérpretes logran canalizar la energía necesaria para hacerla apasionante y provocadora. La obra, además, invita a reflexionar sobre la relación entre creador y lector, sobre la fascinación por las historias y sobre hasta qué punto una narración puede transformar nuestra manera de analizar quiénes somos.
La puesta se completa con un vestuario diseñado por Romina Giangreco, escenografía de Ariel Vaccaro, iluminación de Ricardo Sica y un diseño sonoro con música original de Francisco Sicilia, que envuelve al espectador en la atmósfera de misterio.
Las entradas se pueden conseguir en mientradadigital.com y en la boletería del Teatro Alberdi, en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Jujuy.