Dos soledades, un tren y el misterio que los une: llega a Tucumán “El hombre inesperado”

La trama transcurre en un vagón de tren, donde dos personajes solitarios cruzan pensamientos, silencios y pequeñas confesiones. A medida que el diálogo avanza, el suspenso y la intriga se entrelazan con momentos de poesía, humor e inteligencia. Según los productores, el público se convierte en parte del viaje emocional de los protagonistas, cuestionando qué es azar y qué es destino.