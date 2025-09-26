Secciones
CulturaTeatro

Dos soledades, un tren y el misterio que los une: llega a Tucumán “El hombre inesperado”

La obra de suspenso, dirigida e interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, se presentará mañana, a las 21, en el Teatro Alberdi.

A las 21, en el Alberdi, "El hombre inesperado".
Hace 1 Hs

El Teatro Alberdi recibirá mañana, a las 21, a “El hombre inesperado”, una de las obras más destacadas de la multipremiada dramaturga, novelista y actriz francesa Yasmina Reza, en una versión dirigida e interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez.

La trama transcurre en un vagón de tren, donde dos personajes solitarios cruzan pensamientos, silencios y pequeñas confesiones. A medida que el diálogo avanza, el suspenso y la intriga se entrelazan con momentos de poesía, humor e inteligencia. Según los productores, el público se convierte en parte del viaje emocional de los protagonistas, cuestionando qué es azar y qué es destino.

Aunque la historia tiene matices de absurdo, su riqueza se potencia cuando los intérpretes logran canalizar la energía necesaria para hacerla apasionante y provocadora. La obra, además, invita a reflexionar sobre la relación entre creador y lector, sobre la fascinación por las historias y sobre hasta qué punto una narración puede transformar nuestra manera de analizar quiénes somos.

Dos soledades, un tren y el misterio que los une: llega a Tucumán “El hombre inesperado”

La puesta se completa con un vestuario diseñado por Romina Giangreco, escenografía de Ariel Vaccaro, iluminación de Ricardo Sica y un diseño sonoro con música original de Francisco Sicilia, que envuelve al espectador en la atmósfera de misterio.

Las entradas se pueden conseguir en mientradadigital.com y en la boletería del Teatro Alberdi, en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Jujuy.

