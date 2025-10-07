De un país joven a una sociedad que envejece: cómo cambió la población argentina en un siglo

La poblacional argentina cambió de forma en apenas un siglo. Lo que antes era una base ancha de niños y adolescentes hoy se achicó, mientras que los adultos mayores se multiplicaron. Según datos de Argendata, plataforma de la fundación Fundar, la tasa de fecundidad descendió a 1,36 hijos por mujer en 2023, la cifra más baja de la historia nacional.