La fuerte sanción que recibió Lewis Hamilton y que complica a Ferrari en Italia

Lewis Hamilton se quedó con un sabor amargo en Zandvoort. El siete veces campeón del mundo abandonó en la vuelta 23 del Gran Premio de los Países Bajos por un accidente en la curva 3 y, al mismo tiempo, se fue con una sanción que complica todavía más su presente en Ferrari. Los comisarios de la FIA confirmaron que el británico deberá retroceder cinco lugares en la parrilla de salida del próximo fin de semana en Monza, nada menos que en su debut como piloto de la Scuderia en territorio italiano.