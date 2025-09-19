Secciones
Hamilton voló en Bakú y Colapinto afronta un duro desafío con Alpine
El británico se quedó con el mejor tiempo del viernes. El argentino, en tanto, encara un fin de semana complejo en un trazado que le trae los recuerdos más felices de su carrera.
@AlpineF1Team
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Lewis Hamilton
Ferrari
Fórmula 1
Max Verstappen
Charles Leclerc
Lando Norris
George Russell
Azerbaiyán
