Argentina XV tiene plantel definido para sus próximos partidos, con tres tucumanos, siete Tarucas y Galindo como entrenador

“En lo personal, ser head coach de Argentina XV me llena de felicidad por varios factores. Es seguir estar en el desarrollo de jugadores que incluso a muchos los tuve en el proceso de Pumitas, este año me tocó analizarlos y a otros entrenarlos en las franquicias. También por el staff que se armó, a Diego y a Nico los conozco hace mucho tiempo y todavía no me tocó trabajar con ellos”, señaló el entrenador de Tarucas.