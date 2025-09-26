Lawn Tennis pone en juego el liderazgo en la "Caldera del Parque"

La sexta fecha del Torneo Regional A de rugby llega con promesa de definiciones importantes y duelos de alto voltaje para los equipos tucumanos, que ocupan los primeros puestos de la tabla y mantienen encendida la pelea por el liderazgo. Con Lawn Tennis, Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia separados apenas por un punto, la jornada de este sábado -todos los partidos se jugarán desde las 16- puede empezar a marcar tendencias en la recta decisiva de la fase clasificatoria.
En Yerba Buena, Tucumán Rugby será anfitrión de Huirapuca. El “Verdinegro”, que marcha segundo con 17 unidades, intentará hacer valer la localía frente a un rival directo en la tabla: los de Concepción suman 15 puntos y, con una victoria, pueden comenzar a soñar con el podio. El choque promete ser uno de los más atractivos de la fecha, ya que ambos llegan con un nivel parejo y en zona de clasificación.
También en Yerba Buena, Jockey recibirá a Old Lions de Santiago del Estero. Los tucumanos acumulan siete unidades y buscará escalar posiciones ante un rival que apenas reúne cuatro puntos y se ubica en el fondo de la tabla. Para el Jockey es una buena oportunidad de recuperar terreno y acercarse al lote de los cuatro mejores, si quiere seguir soñando con metere entre los semiifnalistas.
En la “Caldera del Parque”, Lawn Tennis defenderá la punta del certamen frente a Los Tarcos. Los “Benjamines”, líderes con 18 puntos, se encuentran apenas un escalón por encima de sus inmediatos perseguidores, y saben que un tropiezo puede costarles el primer puesto. Del otro lado estarán los “Rojos”, con 12 unidades, que necesitan un triunfo para no perder contacto con la zona de clasificación.
El único representante tucumano que jugará fuera de casa en éste sábado será Universitario, que visitará a Tigres en Salta. Los de Ojo de Agua, con 12 puntos, comparten ubicación con Los Tarcos y saben que sumar en condición de visitante es clave para seguir soñando con avanzar. Tigres, por su parte, suma 10 unidades y también se juega buena parte de sus chances en este cruce directo.
Natación y Gimnasia escolta silencioso en la tabla con 17 puntos, visitará a Cardenales (siete) en otro cruce de equipos tucumanos. La sexta jornada se perfila como determinante. Los tres equipos tucumanos que hoy dominan las posiciones deberán redoblar esfuerzos para sostenerse en la cima, mientras que los que persiguen intentarán aprovechar cada oportunidad para dar un salto en la tabla. El torneo entra en una etapa decisiva y cada encuentro empieza a tener sabor a final.