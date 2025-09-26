Lawn Tennis pone en juego el liderazgo en la "Caldera del Parque"

La sexta fecha del Torneo Regional A de rugby llega con promesa de definiciones importantes y duelos de alto voltaje para los equipos tucumanos, que ocupan los primeros puestos de la tabla y mantienen encendida la pelea por el liderazgo. Con Lawn Tennis, Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia separados apenas por un punto, la jornada de este sábado -todos los partidos se jugarán desde las 16- puede empezar a marcar tendencias en la recta decisiva de la fase clasificatoria.