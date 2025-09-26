Russo continúa internado y Úbeda podría quedar al mando de Boca interinamente

Boca atraviesa horas de incertidumbre en la previa del duelo frente a Defensa y Justicia. Miguel Ángel Russo continúa bajo observación médica por una infección urinaria y, al no recibir el alta, no pudo asistir por tercer día consecutivo a los entrenamientos del plantel. Su ausencia obliga al club a pensar en una alternativa inmediata: todo apunta a que Claudio Úbeda será quien conduzca al equipo este sábado en Florencio Varela.
Desde la dirigencia aún no se emitieron comunicados oficiales sobre el estado de salud del entrenador ni sobre quién tomará formalmente las riendas. El hermetismo se mantiene hasta tanto exista una autorización médica y familiar para informar con precisión.
En lo estrictamente deportivo, Úbeda viene preparando el compromiso con varias bajas, aunque sosteniendo el esquema 4-4-2 que utilizó en las últimas fechas. El posible once que saldría a la cancha incluiría a Agustín Marchesín en el arco; una defensa con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; el mediocampo conformado por Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Alan Velasco, quien volvería a la titularidad; y la delantera integrada por Milton Giménez y Miguel Merentiel.
El "Xeneize" buscará un triunfo clave en condición de visitante, mientras la atención también estará puesta en la recuperación de Russo y en la definición sobre su continuidad al frente del equipo.