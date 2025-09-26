Russo continúa internado y Úbeda podría quedar al mando de Boca interinamente

En lo estrictamente deportivo, Úbeda viene preparando el compromiso con varias bajas, aunque sosteniendo el esquema 4-4-2 que utilizó en las últimas fechas. El posible once que saldría a la cancha incluiría a Agustín Marchesín en el arco; una defensa con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; el mediocampo conformado por Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Alan Velasco, quien volvería a la titularidad; y la delantera integrada por Milton Giménez y Miguel Merentiel.