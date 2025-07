Un audio inédito de la cabina del avión revela datos escalofriantes sobre la tragedia de Air India

"¿Fue intencional o resultado de una confusión? Parece improbable, ya que los pilotos no reportaron nada inusual. En muchas emergencias en la cabina, los pilotos pueden presionar los botones equivocados o hacer selecciones incorrectas, pero no hubo indicios de tal situación en este caso, ni ninguna discusión que sugiriera que los interruptores de combustible se seleccionaron por error. Este tipo de error no suele ocurrir sin un problema evidente", declaró a la BBC.