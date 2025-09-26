Secciones
SociedadActualidad

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

La noticia fue confirmada en las redes sociales por Diego “Mocho” Viruel, creador del programa República de Tucumán.

Diego y Gustavo. Diego y Gustavo.
Hace 34 Min

Gustavo, conocido popularmente como “El Hombre Radio”, personaje muy querido por los tucumanos, falleció a los 52 años. La noticia fue confirmada en redes sociales por Diego “Mocho” Viruel, creador del programa República de Tucumán, donde el hombre de las mil voces encontró un espacio de afecto y reconocimiento.

“Hoy despedimos a Gustavo, ‘El Hombre Radio’. Amigo, compañero y alma noble. Tu risa y tu voz quedan para siempre en nuestra memoria. QEPD. Abrazo fuerte a su familia y a quienes lo amaron. 1973–2025”, publicó Viruel emocionado.

“El Hombre Radio” se hizo famoso gracias a su participación en el programa humorístico, emitido por Canal 10. Sin embargo, su carisma lo convirtió en una figura entrañable mucho más allá de las pantallas. 

En las calles, muchos lo saludaban, lo invitaban a un café o simplemente compartían un momento con él. Y es que su personalidad y su manera de relacionarse con los demás, siempre en algún semáforo de la capital -junto a su perro en los comienzos-, despertaban un cariño genuino. Un personaje que se va, pero que quedará en el corazón de muchos. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
1

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
2

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
3

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
5

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

Las otras batallas de Tucumán
6

Las otras batallas de Tucumán

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a los padres por encubrimiento

Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a los padres por encubrimiento

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Cultura japonesa: para disfrutar la tarde en Yerba Buena

Cultura japonesa: para disfrutar la tarde en Yerba Buena

Comentarios