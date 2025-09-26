Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Gustavo, conocido popularmente como “El Hombre Radio”, personaje muy querido por los tucumanos, falleció a los 52 años. La noticia fue confirmada en redes sociales por Diego “Mocho” Viruel, creador del programa República de Tucumán, donde el hombre de las mil voces encontró un espacio de afecto y reconocimiento.
“Hoy despedimos a Gustavo, ‘El Hombre Radio’. Amigo, compañero y alma noble. Tu risa y tu voz quedan para siempre en nuestra memoria. QEPD. Abrazo fuerte a su familia y a quienes lo amaron. 1973–2025”, publicó Viruel emocionado.
“El Hombre Radio” se hizo famoso gracias a su participación en el programa humorístico, emitido por Canal 10. Sin embargo, su carisma lo convirtió en una figura entrañable mucho más allá de las pantallas.
En las calles, muchos lo saludaban, lo invitaban a un café o simplemente compartían un momento con él. Y es que su personalidad y su manera de relacionarse con los demás, siempre en algún semáforo de la capital -junto a su perro en los comienzos-, despertaban un cariño genuino. Un personaje que se va, pero que quedará en el corazón de muchos.