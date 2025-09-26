Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

En las calles, muchos lo saludaban, lo invitaban a un café o simplemente compartían un momento con él. Y es que su personalidad y su manera de relacionarse con los demás, siempre en algún semáforo de la capital -junto a su perro en los comienzos-, despertaban un cariño genuino. Un personaje que se va, pero que quedará en el corazón de muchos.