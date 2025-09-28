Secciones
La Tecnológica ofrece un taller para hacer que un conflicto se convierta en una oportunidad

La actividad presencial se desarrollará el 3 de octubre de 18 a 21 horas. Habrá certificado universitario y espacios de intercambio.

Los conflictos nos acompañan en todos los ámbitos: en la universidad, en el trabajo, en la pareja o incluso en grupos de amigos. Con esta idea, la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Tucumán organizó el taller “Puede ser positivo cuando los conflictos se prevén y/o resuelven”, que se dictará el jueves 3 de octubre, de 18 a 21 horas, con la modalidad presencial.

La propuesta de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria busca cambiar la mirada sobre el conflicto. Lejos de verlo como un obstáculo, se lo presenta como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. La actividad está orientada tanto a jóvenes universitarios como a cualquier persona interesada en mejorar su manera de vincularse.

Qué se trabajará en el taller

Durante el encuentro se abordarán distintas dimensiones del conflicto:

- Reconocer sus tipos y causas.

- Desarrollar habilidades de inteligencia emocional.

- Aprender estrategias para resolver tensiones sin bloquearse.

- Diseñar un plan personal que permita encarar situaciones difíciles de manera constructiva.

De esta forma, cada participante se llevará no sólo conceptos, sino también herramientas aplicables a su vida diaria.

Inscripciones y costo

El encuentro tendrá una duración aproximada de tres horas e incluirá materiales de trabajo, un certificado universitario y un coffee break al cierre. Este espacio de distensión está pensado como una instancia adicional de intercambio, donde los participantes podrán charlar con otros jóvenes y compartir experiencias en un ambiente más relajado.

El taller tiene un valor de $ 20.000. La inscripción puede asegurarse con el pago del 50% de reserva y el resto se abona hasta tres días antes de la actividad. Los interesados pueden obtener más información y anotarse mediante el número 381 526-2159, de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Tucumán.

En tiempos en los que las discusiones suelen escalar en redes sociales o en la vida cotidiana, la propuesta invita a repensar la forma en la que nos relacionamos. El conflicto no siempre es un problema: puede ser una oportunidad para conocerse mejor, crecer y construir vínculos más sanos. Esa es la apuesta de este taller que combina práctica, reflexión y herramientas útiles para el día a día.

