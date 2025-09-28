La Tecnológica ofrece un taller para hacer que un conflicto se convierta en una oportunidad

En tiempos en los que las discusiones suelen escalar en redes sociales o en la vida cotidiana, la propuesta invita a repensar la forma en la que nos relacionamos. El conflicto no siempre es un problema: puede ser una oportunidad para conocerse mejor, crecer y construir vínculos más sanos. Esa es la apuesta de este taller que combina práctica, reflexión y herramientas útiles para el día a día.