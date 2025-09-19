Secciones
SociedadEducación

“Estudio para 10 por respeto hacia mis padres y profesores”, dice el alumno top de la UTN

Luciano Pulido cursa Ingeniería en Sistemas: alcanzó un promedio de 9,20 con disciplina y pasión por aprender. Su historia forma parte de la serie de LA GACETA por el Día del Estudiante.

MEJOR PROMEDIO. Luciano Pulido, estudiante de quinto año de Ingeniería en Sistemas en la UTN, en los pasillos de la Facultad tucumana. MEJOR PROMEDIO. Luciano Pulido, estudiante de quinto año de Ingeniería en Sistemas en la UTN, en los pasillos de la Facultad tucumana. / LA GACETA, FOTO ANALÍA JARAMILLO
María José Monteros
Por María José Monteros 19 Septiembre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánUniversidad Tecnológica NacionalJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué perfiles buscan las empresas? La Feria de Económicas de la UNT ofrece pistas

¿Qué perfiles buscan las empresas? La Feria de Económicas de la UNT ofrece pistas

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
2

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
3

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
4

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
5

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos
6

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Más Noticias
Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Comentarios