Secciones
LG PlayBuen día

Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

La interventora del organismo, Elena Hurtado, explicó que el objetivo fue "poner en práctica un protocolo de seguridad ante una eventual emergencia real".

Hace 1 Hs

La mañana de este viernes sorprendió a quienes transitaban por el centro tucumano con sirenas, cortes de tránsito y colectivos desviados de su recorrido habitual. El motivo: un simulacro de incendio en la sede central del Subsidio de Salud, ubicada en calle Las Piedras, donde se evacuó a cerca de 400 trabajadores del Instituto de Seguridad Social de la provincia.

La intervención incluyó el corte de calles en San Lorenzo y 9 de Julio, además de zonas aledañas, lo que generó sorpresa en los transeúntes y automovilistas. Sin embargo, se trató de un ejercicio preventivo y planificado con meses de antelación.

“Queremos estar preparados”

La interventora del organismo, Elena Hurtado, explicó a LA GACETA que el objetivo del simulacro fue poner en práctica un protocolo de seguridad ante una eventual emergencia real.

“Estamos haciendo un simulacro de incendio como una medida preventiva de preparación. Es muy importante que todos sepamos cómo reaccionar y qué hacer en una situación extrema”, señaló Hurtado.

La funcionaria remarcó que el operativo no fue improvisado. “Nos venimos preparando hace meses para cumplir con toda la normativa. Participaron Defensa Civil de la provincia y del municipio, la Policía, Bomberos, el servicio de emergencias 107, Tránsito y distintas áreas municipales. Lo fundamental es articular la respuesta entre todas las instituciones”, destacó.

Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

El escenario planteado

En la práctica, el incendio se habría iniciado en el cuarto piso del edificio, cuando un empleado intentó apagarlo sin éxito. A partir de allí se activó la alarma, se dispuso la evacuación general y arribaron las unidades de Bomberos y de rescate. “Esto se hace como si fuera de verdad, porque necesitamos evaluar cómo reaccionamos y si los procedimientos son correctos”, precisó Hurtado.

Duración y atención al público

El simulacro tuvo una duración aproximada de una hora. “Cerca de las 11 se restableció el tránsito y la atención al público volvió a funcionar con normalidad en Casa Central. La atención online no se interrumpió en ningún momento”, explicó la interventora.

Finalmente, Hurtado aclaró la importancia de realizar este tipo de ejercicios. “Si no practicamos, nunca sabremos cómo responder en una situación real. Este edificio es complejo y antiguo, por eso necesitamos estar preparados”.

Temas Policía de TucumánDefensa Civil Municipal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
1

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
2

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
3

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
5

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

Las otras batallas de Tucumán
6

Las otras batallas de Tucumán

Más Noticias
Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Las otras batallas de Tucumán

Las otras batallas de Tucumán

Comentarios