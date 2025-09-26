Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

La mañana de este viernes sorprendió a quienes transitaban por el centro tucumano con sirenas, cortes de tránsito y colectivos desviados de su recorrido habitual. El motivo: un simulacro de incendio en la sede central del Subsidio de Salud, ubicada en calle Las Piedras, donde se evacuó a cerca de 400 trabajadores del Instituto de Seguridad Social de la provincia.
La intervención incluyó el corte de calles en San Lorenzo y 9 de Julio, además de zonas aledañas, lo que generó sorpresa en los transeúntes y automovilistas. Sin embargo, se trató de un ejercicio preventivo y planificado con meses de antelación.
“Queremos estar preparados”
La interventora del organismo, Elena Hurtado, explicó a LA GACETA que el objetivo del simulacro fue poner en práctica un protocolo de seguridad ante una eventual emergencia real.
“Estamos haciendo un simulacro de incendio como una medida preventiva de preparación. Es muy importante que todos sepamos cómo reaccionar y qué hacer en una situación extrema”, señaló Hurtado.
La funcionaria remarcó que el operativo no fue improvisado. “Nos venimos preparando hace meses para cumplir con toda la normativa. Participaron Defensa Civil de la provincia y del municipio, la Policía, Bomberos, el servicio de emergencias 107, Tránsito y distintas áreas municipales. Lo fundamental es articular la respuesta entre todas las instituciones”, destacó.
El escenario planteado
En la práctica, el incendio se habría iniciado en el cuarto piso del edificio, cuando un empleado intentó apagarlo sin éxito. A partir de allí se activó la alarma, se dispuso la evacuación general y arribaron las unidades de Bomberos y de rescate. “Esto se hace como si fuera de verdad, porque necesitamos evaluar cómo reaccionamos y si los procedimientos son correctos”, precisó Hurtado.
Duración y atención al público
El simulacro tuvo una duración aproximada de una hora. “Cerca de las 11 se restableció el tránsito y la atención al público volvió a funcionar con normalidad en Casa Central. La atención online no se interrumpió en ningún momento”, explicó la interventora.
Finalmente, Hurtado aclaró la importancia de realizar este tipo de ejercicios. “Si no practicamos, nunca sabremos cómo responder en una situación real. Este edificio es complejo y antiguo, por eso necesitamos estar preparados”.