Simulacro de incendio en el Subsidio de Salud: evacuaron a 400 personas y cortaron las calles en el centro

La mañana de este viernes sorprendió a quienes transitaban por el centro tucumano con sirenas, cortes de tránsito y colectivos desviados de su recorrido habitual. El motivo: un simulacro de incendio en la sede central del Subsidio de Salud, ubicada en calle Las Piedras, donde se evacuó a cerca de 400 trabajadores del Instituto de Seguridad Social de la provincia.