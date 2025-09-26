Funk en estado puro: nace una nueva dimensión sonora en la ciudad

El sábado, en Santiago 1.257, llega un nuevo punto de encuentro para los tucumanos: Mono Negro, propuesta donde la black music será la raíz y el funk laterá como el corazón.
La noche promete con la edición "Jim Kelly". DJ Black Cili será el encargado de prender la mecha, con la intro a cargo de El Otro Negro. Y, por supuesto, bajo una consigna clara: “Desde imPOPulART hacia la eternidad”.
"Mono Negro no es un evento más; es un espacio de convergencia entre artistas y público, un choque de energías donde la música y las artes visuales se entrelazan en tensión creativa. Su ADN arrastra la herencia de imPOPulART, pero con un lenguaje propio, marcado por la libertad estilística y el placer de bailar", destaca su organizador.
"Todo gira alrededor de la música negra. El funk funciona como eje y, a partir de allí, se abren puentes sonoros hacia el disco, nu disco, italo disco, rap, trap, cumbia digital extraterrestre, pop, house, afro house, balkan y reggae. Un viaje expansivo para no parar de moverse", agrega.
"En Mono Negro, la consigna es generar un ambiente con la música que nos gusta y nos hace bien. Una fiesta para bailar de verdad, sin fórmulas prefabricadas, donde la experiencia colectiva es el motor", cierra.