A puro funk, "Black Cili" regresa a Tucumán con un set especial en “Mono Negro”

El reconocido productor y DJ tucumano "Black Cili" volverá a presentarse en nuestra provincia este sábado 27, tras un año de su última visita. El encuentro tendrá lugar en “Mono Negro”, la propuesta funkera de la mítica “Mono Blue”, espacio que promete convertirse en escenario ideal para su viaje sonoro con la edición "Jim Kelly".
Radicado en Buenos Aires desde 2014, Cili inició su trayectoria en 1998 investigando y fusionando sonidos con fuerte raíz afro. En sus sets conviven el soul, el funk, el breakbeat, el nu disco, la música disco de los 70 y 80 y las distintas variantes del jazz, siempre con un denominador común: el groove.
“Estoy muy entusiasmado porque vuelvo a Tucumán después de un año de la última vez que toqué allá. Y me entusiasma más aun que el escenario va a ser Mono Negro, la dimensión funkera de la mítica Mono Blue”, adelantó el artista.
Su propuesta, contó, se caracteriza por generar una experiencia que va más allá de la pista: el disfrute de la escucha, la energía del baile y la conexión con la esencia de la black music.
Para esta ocasión, adelantó que ofrecerá “un set que vengo macerando hace un tiempo, con elementos de los distintos géneros ligados a la música negra que me gustan y que funcionan muy bien a nivel sensorial y físico".
Y agregó: "Va a ser un recorrido por el funk, el soul, el disco de todos los tiempos. También voy a sumar sonidos con influencias de nu jazz y actuales, para que la experiencia sea tan bailable como elegante. La idea es crear un viaje musical con mucha energía, pero también con momentos para disfrutar de los instrumentos, las voces y la esencia de la música negra. Va a ser una noche para bailar, dejarse llevar y vivir algo memorable”.
Con una amplia trayectoria en pubs, discos y eventos culturales de Buenos Aires y Tucumán -como Congo Bar, AfroMama Jams en Makena, Verne Cocktail Club, Ciclo Lado A y la fiesta imPOPulART- Black Cili se consolidó como un referente en la escena local e independiente, donde combina música en vivo, artes visuales y dj sets.
Con todo esto, el sábado, entonces, Tucumán tendrá una nueva cita con su propuesta: una experiencia que promete convertirse en un verdadero ritual sonoro y bailable.