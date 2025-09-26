Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

Diferencias entre el iPhone 16 y el iPhone 17

La presentación de un nuevo modelo iPhone implica tradicionalmente la baja del precio de los anteriores. Pero, si se trata de elegir entre el iPhone 16 y el modelo estrella de septiembre, los especialistas tienen claro cuál elegirían. Lo que más interesa a muchos usuarios es la cámara, que en el último modelo mejoró con un gran angular de 48 MP en comparación con los 12MP anteriores. Lo mismo sucedió con la cámara frontal, que pasó de 12 MP a 18 MP.