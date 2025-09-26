Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

Los amantes de la tecnología, en particular de los productos Apple, están esperando la llegada del último celular a Argentina. Pero comprarlos no será fácil ni para cualquiera, porque los costos del nuevo iPhone 17 ascenderán a elevados montos. Mientras tanto, los modelos anteriores bajaron su precio como suele suceder cada vez que se presenta una versión nueva.
Los primeros importadores particulares ya ofrecen el iPhone 17 en sus tiendas. Es que Apple no cuenta con su propia tienda oficial en Argentina, razón por la que el celular estará disponible solo mediante resellers. Se estima que el arribo masivo del nuevo modelo se dará hacia fines de octubre, pero ya hay algunos adelantados que lo sacaron al mercado nacional.
¿Cuánto costará el nuevo iPhone 17?
No hay un solo iPhone en el mercado, sino que Apple lanzó toda la línea, como suele suceder. Por eso, son cuatro los modelos que ya están comercializándose en el mundo desde el 19 de septiembre: el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Las estimaciones señalan que el modelo más barato ronda los $2.000.000.
En Estados Unidos, los costos partieron de U$S799 para el iPhone 17, U$S999 para el iPhone Air, U$S1.099 para el iPhone 17 Pro y U$S1.199 para el iPhone 17 Pro Max. De este modo, se estima que en Argentina los costos –siguiendo el orden mencionado– serán de $2.000.000, $2.550.000, $2.800.000 y $2.950.000.
Diferencias entre el iPhone 16 y el iPhone 17
La presentación de un nuevo modelo iPhone implica tradicionalmente la baja del precio de los anteriores. Pero, si se trata de elegir entre el iPhone 16 y el modelo estrella de septiembre, los especialistas tienen claro cuál elegirían. Lo que más interesa a muchos usuarios es la cámara, que en el último modelo mejoró con un gran angular de 48 MP en comparación con los 12MP anteriores. Lo mismo sucedió con la cámara frontal, que pasó de 12 MP a 18 MP.
La batería también tiene una ligera mejoría respecto a la autonomía. Además, la capacidad de memoria es literalmente del doble: mientras que el iPhone 16 contaba con un almacenamiento de 128GB, el 17 tiene 256GB de memoria. También se espera un funcionamiento diferencial con el nuevo procesador a19. Respecto a la estética, el iPhone 17 presentó una nueva gama de colores simil pastel que conquistaron particularmente a los amantes del minimalismo.
En definitiva, Carlos Santa Engracia, especialista en tecnología, señala que el celular lanzado en 2024 no bajó de precio lo suficiente como para haberse convertido en un teléfono interesante.