Intentaron estafar a un argentino con el "método del sobre": en qué consiste este engaño

Un argentino no se dejó engañar por "el cuento del tío" en Europa, cuando dos hombres rumanos intentaron estafarle con la "metodología del sobre" en la compra de un celular. Durante el video que registró el mismo vendedor puede observarse cómo el dinero es cambiado de lugar, una estrategia que el argentino notó inmediatamente.
En el video que se viralizó en el último tiempo puede observarse a dos hombres de los que trascendió eran de nacionalidad rumana, quienes buscan comprar el último celular de Apple, el iPhone 17 Pro, un intercambio que ya había estado previamente acordado. Sin embargo, la venta termina en una discusión cuando los compradores intentan estafar al argentino con la "metodología del sobre".
Intentaron estafar a un argentino con el “engaño del sobre”
Como se puede apreciar en el video, el argentino muestra el celular en una primera instancia, revelando a los clientes que el teléfono está en condiciones óptimas. Luego apaga el celular y lo devuelve a la caja. Allí uno de los hombres le entrega el dinero que saca de un sobre, unos €1430, que era lo que habían acordado.
El vendedor cuenta los billetes y corrobora que es el monto pactado. Sin embargo, en ese momento, el estafador le pide los billetes de vuelta para meterlo en el sobre. La situación que ya se torna sospechosa despierta la duda en el argetino. "El dinero es mío, el móvil es tuyo", razonó el vendedor. Pero sus compradores insistieron en la maniobra. Allí les retrucó: "¿Pero no querías comprar el iPhone?".
El momento del engaño
Allí uno de los hombres le quita el dinero al argentino y lo vuelven a colocar dentro del envoltorio. "Ahora lo vuelven a colocar en un sobre, no sé para qué. Lo tenía en la mano al efectivo ¿por qué lo ponen ahí?", advierte el vendedor. Allí uno de los clientes le pide que controle el celular, algo que el agentino se niega a hacer.
En ese momento, el cliente le devuelve el dinero en el sobre, a lo que el vendedor pone un freno: "¿Por qué me lo das en un sobre?, no lo quiero". Allí el vendedor advierte que uno de los hombres tenía otro sobre escondido. "A ver girá, ¿qué te pensás que soy tonto yo?", le discutió el argentino al notar el segundo sobre. Así el vendedor se retiró sin vender el iPhone, y sin comprar el buzón que le vendían.