Alertan sobre una nueva estafa virtual que pone en riesgo los datos de las tarjetas de crédito: ¿de qué se trata?

Las estafas digitales no paran de crecer y cada vez más gente es víctima de ciberdelitos. Ahora, una vieja técnica de engaño virtual vuelve a ser tendencia y alertan sobre esta estafa bancaria que pone en peligro los datos de las tarjetas de crédito. Se trata del "clickjacking", una especie de ciberataque que induce al usuario para que haga click en un elemento de una página web que es invisible o está disfrazado de otra cosa.