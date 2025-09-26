Mundial 2030: Pedro Sánchez se reunió con Infantino en Nueva York en medio de tensiones por Israel

A menos de cinco años para el inicio del Mundial 2030, los preparativos empiezan a tomar forma. En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Pedro Sánchez mantuvo un encuentro clave con Gianni Infantino y con representantes de Marruecos y Portugal, los otros dos países que serán anfitriones del torneo. La cumbre, celebrada en la sede de la FIFA en la ciudad estadounidense, también contó con la presencia del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, y del ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, y tuvo como objetivo coordinar avances en la organización del certamen.