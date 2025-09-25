Con la mira en el bicampeonato: la Selección Argentina definió sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección argentina tiene casi cerrada su hoja de ruta. El equipo de Lionel Scaloni disputará sus dos últimos amistosos a mediados de junio, apenas dos semanas antes de iniciar la defensa del título en Norteamérica. Los rivales confirmados son México y Honduras, en encuentros que se llevarán a cabo en Estados Unidos, aunque todavía resta definir sedes y fechas exactas.
La elección de estos adversarios responde a la intención de probarse frente a equipos con estilos distintos y exigencias competitivas diversas. El cruce con México, además, llega cargado de historia porque el último enfrentamiento oficial fue en Qatar 2022, cuando la Albiceleste se impuso 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Para encontrar un triunfo del “Tri” ante Argentina hay que remontarse a la Copa América 2004.
La Selección tendrá rodaje antes de esos amistosos decisivos. En octubre afrontará una gira por Estados Unidos: el viernes 10 se medirá con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
En noviembre, los campeones del mundo viajarán a África y Asia para cumplir con la ventana FIFA. Allí, los compromisos previstos son en Luanda (Angola) y Kerala (India), con rivales aún por confirmar entre Estados Unidos, Qatar o selecciones locales.
Después, el 5 de diciembre en Washington, la atención se trasladará fuera de la cancha porque ese día se realizará el sorteo que definirá a los rivales de la fase de grupos del Mundial.
Lo que viene en 2026
El próximo año también tendrá un capítulo especial: la Finalissima contra España, prevista para marzo, en una sede a designar entre Montevideo, Londres, Qatar o Arabia Saudita. Ese partido volverá a enfrentar a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, como ya ocurrió en 2022, cuando Argentina superó a Italia en Wembley.
De concretarse, el amistoso con México se jugaría en Miami y el de Honduras en Las Vegas, según trascendió. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, lo ratificó en diálogo con la prensa. “Están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún”, dijo.
A falta de nueve meses para la gran cita, Scaloni y su plantel tienen delineado el camino. El campeón del mundo no deja nada librado al azar.