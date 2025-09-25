Con la mira en el bicampeonato: la Selección Argentina definió sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

La elección de estos adversarios responde a la intención de probarse frente a equipos con estilos distintos y exigencias competitivas diversas. El cruce con México, además, llega cargado de historia porque el último enfrentamiento oficial fue en Qatar 2022, cuando la Albiceleste se impuso 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Para encontrar un triunfo del “Tri” ante Argentina hay que remontarse a la Copa América 2004.