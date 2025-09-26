Sergio Busquets anunció su retiro: el histórico mediocampista del Barcelona e Inter Miami se despide del fútbol

El jugador de 37 años ya había deslizado hace un mes que su futuro estaba más cerca del retiro que de la continuidad. “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”, había señalado en la previa de un clásico ante Orlando City. Finalmente, esas palabras fueron la antesala de una decisión que ahora se hizo realidad: “Siento que ha llegado el momento de decir adiós. Me retiro muy feliz, orgulloso y agradecido. El fútbol me regaló vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros”.