Sergio Busquets anunció su retiro: el histórico mediocampista del Barcelona e Inter Miami se despide del fútbol

El campeón del mundo con España y socio eterno de Lionel Messi confirmó que colgará los botines al finalizar la temporada en la MLS con Inter Miami.

Hace 2 Hs

Sergio Busquets decidió ponerle fin a una carrera que marcó una época en el fútbol mundial. A través de un emotivo video en sus redes sociales, el mediocampista español comunicó que la actual temporada en la MLS, vistiendo la camiseta de Inter Miami, será la última como profesional. “Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”, expresó en su mensaje, cerrando así casi dos décadas de trayectoria.

El jugador de 37 años ya había deslizado hace un mes que su futuro estaba más cerca del retiro que de la continuidad. “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”, había señalado en la previa de un clásico ante Orlando City. Finalmente, esas palabras fueron la antesala de una decisión que ahora se hizo realidad: “Siento que ha llegado el momento de decir adiós. Me retiro muy feliz, orgulloso y agradecido. El fútbol me regaló vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros”.

Busquets es considerado un símbolo del Barcelona y pieza clave en aquel equipo dirigido por Pep Guardiola que para muchos fue el mejor de la historia. Su estilo revolucionó el rol del mediocampista defensivo, a tal punto que Juan Román Riquelme alguna vez afirmó que “confundió al fútbol mundial”. En el club catalán disputó más de 800 partidos, ganó nueve ligas españolas, tres Champions League y tres Mundiales de Clubes, además de múltiples copas nacionales.

Con la selección española alcanzó la gloria máxima al consagrarse campeón del mundo en Sudáfrica 2010, logro que dos años más tarde complementó con la Eurocopa de 2012. “Cumplí mis sueños de niño vistiendo la camiseta del Barça y representando a mi país. Celebré títulos inolvidables y viví momentos que siempre quedarán en mi corazón”, afirmó en su despedida.

En 2023, tras cerrar su etapa en Europa, eligió continuar su carrera en Inter Miami, donde volvió a compartir equipo con Lionel Messi y conquistó la Leagues Cup, el primer trofeo en la historia de la franquicia. “Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club en crecimiento. Lo mejor que me llevo son las personas con las que compartí esta experiencia”, sostuvo.

Con 36 títulos en su haber, Busquets encara ahora sus últimos meses en el campo de juego. Busca despedirse levantando una copa más con Inter Miami antes de colgar los botines y dejar un legado imborrable en el fútbol mundial.

