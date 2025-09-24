Con un show de Messi, Inter Miami vapuleó a New York City y se clasificó a los playoffs de la MLS

Inter Miami dio una exhibición en su visita a New York City FC. Goleó 4-0 en el "Citi Field" y aseguró su clasificación a los playoffs de la Major League Soccer. Lionel Messi fue la gran figura con dos goles y una asistencia, en una noche en la que volvió a mostrar su vigencia. El triunfo también mantiene al equipo de Javier Mascherano en la pelea por el Supporters’ Shield, el premio al mejor de la temporada regular.
Desde el inicio, las “Garzas” dominaron el juego. Mateo Silvetti tuvo la primera chance clara y Messi se mostró muy activo con remates y conducción. El local reaccionó con la pelota parada, pero se topó con las manos de Óscar Ustari y con un palo que le negó el gol a Fernández Mercau. Hasta que apareció Messi. El "10", con un pase filtrado, asistió a Baltasar Rodríguez, autor del 1-0.
Un show de Messi
En la segunda parte, el capitán argentino se adueñó del partido. Primero amplió la ventaja tras una gran habilitación de Sergio Busquets y luego selló la goleada con una definición de derecha. Antes, Luis Suárez había marcado el 3-0 gracias a un penal.
Con 24 tantos y 11 asistencias, Messi lidera las estadísticas del campeonato.
Con 55 puntos en 29 fechas, Inter Miami depende de sí mismo para volver a quedarse con el trofeo que levantó en 2024.