Con un show de Messi, Inter Miami vapuleó a New York City y se clasificó a los playoffs de la MLS

Inter Miami dio una exhibición en su visita a New York City FC. Goleó 4-0 en el "Citi Field" y aseguró su clasificación a los playoffs de la Major League Soccer. Lionel Messi fue la gran figura con dos goles y una asistencia, en una noche en la que volvió a mostrar su vigencia. El triunfo también mantiene al equipo de Javier Mascherano en la pelea por el Supporters’ Shield, el premio al mejor de la temporada regular.