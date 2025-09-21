¿Un rival para el iPhone 17? el nuevo Xiaomi 17 Pro que busca destronar a Apple

Una competencia directa con iPhone

Desde el número de serie hasta un salto en la secuencia de lanzamiento, Xiaomi busca competir con el celular del momento, el iPhone 17 y consolidarse como una primera marca. Su creador, Lei Jun no quiere que sea una opción más económica, sino una primera elección, un "me debato entre el Xiaomi 15 Ultra y el iPhone 17 por su potencia y acabado, no porque Xiaomi sea más barato", señalaron desde el medio citado.