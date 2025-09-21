¿Un rival para el iPhone 17? el nuevo Xiaomi 17 Pro que busca destronar a Apple

Apenas pasaron dos semanas desde que Apple presentó su nuevo buque insignia, el iPhone 17 junto con sus versiones Pro, Pro Max y una ultrafina versión, el iPhone 17 Air. Pero la novedosa serie impar de la empresa estadounidense no es la única que resuena en el mercado de los smartphones. Parece haber otro contendiente, al otro lado del mundo que se planta como un digno rival, y es el revolucionario Xiaomi 17 Pro.
El Xiaomi 17 Pro revela un diseño que parece saltar muchos casilleros en los ejemplares móviles, en un intento de la compañía de dejar de ser una alternativa económica. Por ello es que la compañía decidió pensar en grande y en una lógica de "2x1". De esta manera, Xiaomi incorporó la tecnología de la doble pantalla plegable en un celular rígido y no flexible.
Las características del nuevo Xiaomi 17 Pro
Así surgió el que sería el rival número uno del iPhone 17, el Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, que la compañía ya confirmó e incluso reveló de forma oficial en un vistazo hace algunas horas. Este nuevo teléfono incorpora otra pantalla en el módulo de la cámara que facilitará muchas funciones de las que no podemos disponer cuando nuestro celular está bloqueado o inactivo.
Esta pantalla secundaria del Mi 11 Ultra era táctil y hacía cosas como:
- Mostrar la hora
- Convertirse en indicador de batería
- Avisar si había notificaciones pendientes
- Colgar / Descolgar llamadas
- Convertirse en mini-pantalla para hacerse Selfies con la cámara trasera
La idea de la pantalla secundaria del 17 Pro es la misma como hemos visto en el téaser: mapear funciones como el reloj, la cámara y widgets como el reproductor musical para que no tengas que desbloquear el móvil, destacaron desde Xataka News.
Una competencia directa con iPhone
Desde el número de serie hasta un salto en la secuencia de lanzamiento, Xiaomi busca competir con el celular del momento, el iPhone 17 y consolidarse como una primera marca. Su creador, Lei Jun no quiere que sea una opción más económica, sino una primera elección, un "me debato entre el Xiaomi 15 Ultra y el iPhone 17 por su potencia y acabado, no porque Xiaomi sea más barato", señalaron desde el medio citado.
Incluso Xiaomi se salteó toda una serie completa de celulares. El nuevo Xiaomi 17 olvida a los modelos 16 que nunca vieron la luz, pasando directamente del Xiaomi 15 al 17, toda una declaración de intenciones de Xiaomi y guiño directo a Apple y su reciente iPhone 17.