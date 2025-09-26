Secciones
EconomíaNoticias económicas

Quién es Vladímir Potanin, el hombre más rico de Rusia, y a cuánto asciende su fortuna

Aunque es una de las figuras más acaudaladas de Rusia, elige mantener su vida privada alejada de la prensa.

Quién es Vladímir Potanin, el hombre más rico de Rusia, y a cuánto asciende su fortuna
Hace 3 Hs

Vladimir Potanin tiene 63 años, es uno de los empresarios más reconocidos de Rusia y es también el hombre más rico de su país. Una serie de decisiones estratégicas lo impulsaron hace aproximadamente 30 años en los negocios y desde entonces su carrera fue en constante e imparable ascenso.

La fortuna de Donald Trump en 2025: así quedó en el ranking de Forbes de los más ricos de EEUU

La fortuna de Donald Trump en 2025: así quedó en el ranking de Forbes de los más ricos de EEUU

Además de ser un empresario acaudalado en los rubros de minería, finanzas y tecnología, tiene un perfil filantrópico. Tiene una fundación que financia proyectos educativos y culturales y que beneficia a museos, deporte popular y educación superior. Firmó también el pacto Giving Pledge, creado en 2010 por Bill Gates y Warren Buffet, que implica la promesa de la donación de al menos la mitad de su fortuna para causas filantrópicas.

Potanin mantiene parte de su vida privada alejada de la prensa. Estuvo casado con Natalia Potanina durante 31 años hasta 2014 y tuvieron tres hijos. Luego se casó con Ekaterina Potanina, de quien se sabe poco. Fruto de esta relación naciero dos hijos más. El empresario declaró no tener intenciones de legar la totalidad de su fortuna a sus herederos para no desmotivarlos ni frenar su propio desarrollo personal y profesional.

Potanin junto a su ex esposa. Potanin junto a su ex esposa.

¿De cuánto es la fortuna de Vladímir Potanin?

El punto nodal en la carrera económica de Vladímir Potanin se dio en los 90, luego de la caída de la Unión Soviética. El empresario, nacido en Moscú, se benefició de las privatizaciones de firmas estratégicas para la economía rusa. Aunque su área inicial fueron las relaciones de comercio exterior, no se limitó a ella, sino que decidió incursionar en otros rubros y así logró expandirse de forma masiva.

Durante una de las épocas más fuertes de la privatización rusa, compró activos de empresas estatales que le permitieron incrementar su patrimonio. Destacó allí su avance con Norislk Nickel, la firma que se transformó en la mayor productora de níquel y paladio no solo de Rusia, sino también del mundo.

Pese a que su ex esposa inició el divorcio con un reclamo por U$S7.000 millones, la fortuna de Vladímir Potanin está valuada según Forbes en, aproximadamente, U$S24.200 millones. Su activo principal es el holding Interros, que se encarga de administrar acciones o participaciones en otras empresas y que concentra muchas de sus inversiones en minería, finanzas, turismo, tecnología, bienes raíces y otros rubros.

Temas Rusia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Lo más popular
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
1

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
2

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
3

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
5

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

Las otras batallas de Tucumán
6

Las otras batallas de Tucumán

Más Noticias
Club San Jorge crece en Tucumán

Club San Jorge crece en Tucumán

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Comentarios