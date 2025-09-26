Quién es Vladímir Potanin, el hombre más rico de Rusia, y a cuánto asciende su fortuna

Potanin mantiene parte de su vida privada alejada de la prensa. Estuvo casado con Natalia Potanina durante 31 años hasta 2014 y tuvieron tres hijos. Luego se casó con Ekaterina Potanina, de quien se sabe poco. Fruto de esta relación naciero dos hijos más. El empresario declaró no tener intenciones de legar la totalidad de su fortuna a sus herederos para no desmotivarlos ni frenar su propio desarrollo personal y profesional.