Quién es Vladímir Potanin, el hombre más rico de Rusia, y a cuánto asciende su fortuna

Vladimir Potanin tiene 63 años, es uno de los empresarios más reconocidos de Rusia y es también el hombre más rico de su país. Una serie de decisiones estratégicas lo impulsaron hace aproximadamente 30 años en los negocios y desde entonces su carrera fue en constante e imparable ascenso.
Además de ser un empresario acaudalado en los rubros de minería, finanzas y tecnología, tiene un perfil filantrópico. Tiene una fundación que financia proyectos educativos y culturales y que beneficia a museos, deporte popular y educación superior. Firmó también el pacto Giving Pledge, creado en 2010 por Bill Gates y Warren Buffet, que implica la promesa de la donación de al menos la mitad de su fortuna para causas filantrópicas.
Potanin mantiene parte de su vida privada alejada de la prensa. Estuvo casado con Natalia Potanina durante 31 años hasta 2014 y tuvieron tres hijos. Luego se casó con Ekaterina Potanina, de quien se sabe poco. Fruto de esta relación naciero dos hijos más. El empresario declaró no tener intenciones de legar la totalidad de su fortuna a sus herederos para no desmotivarlos ni frenar su propio desarrollo personal y profesional.
¿De cuánto es la fortuna de Vladímir Potanin?
El punto nodal en la carrera económica de Vladímir Potanin se dio en los 90, luego de la caída de la Unión Soviética. El empresario, nacido en Moscú, se benefició de las privatizaciones de firmas estratégicas para la economía rusa. Aunque su área inicial fueron las relaciones de comercio exterior, no se limitó a ella, sino que decidió incursionar en otros rubros y así logró expandirse de forma masiva.
Durante una de las épocas más fuertes de la privatización rusa, compró activos de empresas estatales que le permitieron incrementar su patrimonio. Destacó allí su avance con Norislk Nickel, la firma que se transformó en la mayor productora de níquel y paladio no solo de Rusia, sino también del mundo.
Pese a que su ex esposa inició el divorcio con un reclamo por U$S7.000 millones, la fortuna de Vladímir Potanin está valuada según Forbes en, aproximadamente, U$S24.200 millones. Su activo principal es el holding Interros, que se encarga de administrar acciones o participaciones en otras empresas y que concentra muchas de sus inversiones en minería, finanzas, turismo, tecnología, bienes raíces y otros rubros.