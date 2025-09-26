Donó la casa que ganó en Gran Hermano: la verdadera razón de la decisión de Bautista Mascia

En sus redes sociales, Mascia compartió fotos del terreno donde se instalará la vivienda y explicó que la donó a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización cordobesa que acompaña a infancias y juventudes trans. “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH. Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”, expresó el exjugador.