Secciones
EspectáculosFamosos

Donó la casa que ganó en Gran Hermano: la verdadera razón de la decisión de Bautista Mascia

El campeón del reality sorprendió al anunciar que no se quedará con la casa que ganó como premio. En su lugar, decidió donarla a una organización social, transformando su triunfo personal en un gesto solidario que conmovió a todos.

Donó la casa que ganó en Gran Hermano: la verdadera razón de la decisión de Bautista Mascia Donó la casa que ganó en Gran Hermano: la verdadera razón de la decisión de Bautista Mascia
Hace 1 Hs

Bautista Mascia, campeón uruguayo de la edición 2023/2024 de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores al revelar qué hizo con la casa que obtuvo como premio del reality. Lejos de conservarla, decidió destinarla a una causa solidaria y con profundo impacto social.

En sus redes sociales, Mascia compartió fotos del terreno donde se instalará la vivienda y explicó que la donó a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización cordobesa que acompaña a infancias y juventudes trans. “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH. Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”, expresó el exjugador.

El agradecimiento de La Casita Trans

La noticia generó una inmediata reacción en la organización, que celebró la decisión y compartió en sus redes sociales el emocionante encuentro: “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”.

Los integrantes de La Casita Trans destacaron la relevancia de la donación: “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
1

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Las otras batallas de Tucumán
2

Las otras batallas de Tucumán

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
3

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
5

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico
6

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Más Noticias
Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Comentarios