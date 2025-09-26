Donó la casa que ganó en Gran Hermano: la verdadera razón de la decisión de Bautista Mascia

Bautista Mascia, campeón uruguayo de la edición 2023/2024 de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores al revelar qué hizo con la casa que obtuvo como premio del reality. Lejos de conservarla, decidió destinarla a una causa solidaria y con profundo impacto social.
En sus redes sociales, Mascia compartió fotos del terreno donde se instalará la vivienda y explicó que la donó a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización cordobesa que acompaña a infancias y juventudes trans. “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH. Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”, expresó el exjugador.
El agradecimiento de La Casita Trans
La noticia generó una inmediata reacción en la organización, que celebró la decisión y compartió en sus redes sociales el emocionante encuentro: “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”.
Los integrantes de La Casita Trans destacaron la relevancia de la donación: “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio”.