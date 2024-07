Bautista se consagró como el ganador indiscutido de Gran Hermano

A pocos minutos de conocerse el nombre del ganador de Gran Hermano, Santiago del Moro invitó a los tres finalistas a tomar una cerveza y hacer su último brindis en la casa.

“Quiero agradecer. Es un montón todo esto. Estamos acá por el apoyo de todos ustedes y llegó lo último. Agradecer de corazón a todos porque esto termina y empieza otra cosa”, expresó Nicolás.

El segundo en hablar fue Bautista, quién dijo: “Quiero agradecer a toda la gente que estuvo haciendo banca dese afuera. Sé que hay mucha gente que mira el programa y que nos sigue. No saben lo agradecidos que estamos todos. Me gusta la gente que está ahí mirando porque sabe el esfuerzo que estamos haciendo acá adentro porque estar en Gran Hermano no es fácil, es un laburazo (...) No sé cómo, pero yo personalmente se los voy a devolver de alguna manera, estoy seguro. Como dije cuando llegué, mientras yo salga de esta casa y mi vieja esté segura de mi, con eso ya estoy”.

Para cerrar, antes de levantar los vasos, Emmanuel agregó: “Yo primero que todo, agradecer a la gente porque si no fuera por ellos no estaría acá. Estoy muy contento y feliz de llegar hasta acá. Gracias iconics, gracias furiosos, los amo. Gracias por escucharme, por ayudarme y quererme como soy”.