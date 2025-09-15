Fin de semana perfecto: el tenis argentino festejó por partida triple en los torneos Challenger

Cerúndolo y un gran paso en China

El menor de los hermanos Cerúndolo conquistó el Challenger de Guangzhou, en China, con una actuación impecable ante el chileno Alejandro Tabilo, a quien derrotó por 6-2 y 6-3 en apenas 80 minutos. El dato distintivo: fue su primer título sobre superficie dura, después de once coronas en polvo de ladrillo (diez en Challenger y una en el ATP de Córdoba).