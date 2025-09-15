Secciones
Fin de semana perfecto: el tenis argentino festejó por partida triple en los torneos Challenger

Juan Manuel Cerúndolo ganó en China, Thiago Tirante se consagró en Polonia y Marco Trungelliti celebró en Rumania. Los tres sumaron títulos que les permitieron escalar posiciones en el ranking ATP.

TRIPLE FESTEJO. Cerúndolo, Tirante y Trungelliti, los protagonistas del fin de semana soñado para el tenis nacional. TRIPLE FESTEJO. Cerúndolo, Tirante y Trungelliti, los protagonistas del fin de semana soñado para el tenis nacional.
Hace 1 Hs

El tenis argentino vivió días inolvidables. Al triunfo de la Selección Argentina de Tenis en Groningen, que aseguró un lugar en el Final 8 de la Copa Davis en Bolonia, se sumaron tres títulos en el circuito Challenger conseguidos en distintos puntos del planeta por Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelliti.

Cerúndolo y un gran paso en China

El menor de los hermanos Cerúndolo conquistó el Challenger de Guangzhou, en China, con una actuación impecable ante el chileno Alejandro Tabilo, a quien derrotó por 6-2 y 6-3 en apenas 80 minutos. El dato distintivo: fue su primer título sobre superficie dura, después de once coronas en polvo de ladrillo (diez en Challenger y una en el ATP de Córdoba).

Con este resultado, Juan Manuel subirá 14 puestos en el ranking ATP y quedará 72°, la mejor posición de su carrera. Este año ya había sido finalista en Gstaad y Braunschweig, alcanzado la segunda ronda de Roland Garros y los octavos del Argentina Open.

Trungelliti sigue de racha en Europa

A los 35 años, Marco Trungelliti atraviesa un presente soñado. Tras haberse consagrado la semana pasada en Austria, extendió su racha triunfal a diez partidos y volvió a festejar en Rumania, donde ganó el Challenger de Targu Mures. En la final superaba al croata Mili Poljicak por 6-1 cuando su rival se retiró.

El santiagueño, que hace base en Andorra, sumó así el tercer título de la temporada y el sexto de su carrera. Con este nuevo éxito se ubicará en el puesto 143° del ranking y mantiene vivo el gran objetivo que persigue desde hace años: meterse por primera vez en el Top 100.

Tirante, regreso al Top 100

La tercera alegría llegó desde Szczecin, Polonia. Thiago Tirante, de 24 años, venció al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3 y 6-2 para quedarse con el Invest in Szczecin Open. El platense consiguió su segundo trofeo del año y el sexto de su carrera, pero además obtuvo un premio extra: volver a ingresar al Top 100 del ranking ATP.

Con este triunfo escaló 22 posiciones y se ubicará 94°, muy cerca de su mejor registro histórico (90°). Tirante se transformará en el octavo argentino en ese lote de privilegio.

Con estas conquistas, Cerúndolo, Tirante y Trungelliti consolidaron un triplete que refuerza la presencia argentina en el circuito Challenger, el paso previo a los torneos de mayor envergadura. En paralelo al buen momento del equipo nacional en la Copa Davis, el tenis albiceleste se dio un lujo difícil de igualar: tres campeones en un mismo día.

