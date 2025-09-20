Secciones
EspectáculosFamosos

Lali Espósito confesó por qué nunca colaboró con Tini Stoessel

"Lamento romperles el corazón", dijo.

Lali Espósito confesó por qué nunca colaboró con Tini Stoessel
Hace 1 Hs

Desde hace años, los fanáticos de Lali Espósito y Tini Stoessel sueñan con una colaboración entre las dos artistas pop más exitosas de Argentina. Sin embargo, hasta ahora nunca lanzaron una canción juntas, y Lali explicó por qué.

En una entrevista con Billboard, le mostraron un tuit viral con una foto de ambas en un estudio en Madrid, lo que había alimentado rumores de una colaboración. Ante la consulta, la cantante fue contundente:

“Voy a confesarles qué pasó este día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico. Nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de Stefano. Se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón”.

¿Habrá colaboración entre Lali y Tini?

Ante la pregunta sobre si alguna vez llegará esa esperada colaboración, Lali no la descartó:

“No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema pero no era la canción adecuada. Yo en su momento le había mandado N5 y ella tampoco lo sintió. Somos muy sinceras con ‘Ay, no me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra mándame’. Y así sucesivamente… pero no es fácil coincidir”.

La intérprete de Disciplina también reconoció que ambas son muy exigentes con lo que eligen cantar:

“La gente cree que es simple, pero yo soy muy hincha. Si no me veo en la canción, no la hago, y supongo que ella también”.

Tini Stoessel fue a ver a Lali en Vélez

Pese a que todavía no grabaron juntas, la relación entre Lali y Tini es muy cercana. El 6 y 7 de septiembre, Lali se presentó en un estadio Vélez repleto, donde interpretó hits como Fanático, No me importa y Vencedores vencidos.

Entre los miles de fans presentes estuvo Tini Stoessel, acompañada por su pareja, el campeón mundial Rodrigo de Paul. La cantante compartió en Instagram un fragmento del recital y le dedicó unas palabras a su colega:

“Sos increíble, es maravilloso verte ahí arriba”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
2

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
3

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
4

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina
5

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
6

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Más Noticias
El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Comentarios