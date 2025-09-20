Lali Espósito confesó por qué nunca colaboró con Tini Stoessel

Desde hace años, los fanáticos de Lali Espósito y Tini Stoessel sueñan con una colaboración entre las dos artistas pop más exitosas de Argentina. Sin embargo, hasta ahora nunca lanzaron una canción juntas, y Lali explicó por qué.
En una entrevista con Billboard, le mostraron un tuit viral con una foto de ambas en un estudio en Madrid, lo que había alimentado rumores de una colaboración. Ante la consulta, la cantante fue contundente:
“Voy a confesarles qué pasó este día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico. Nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de Stefano. Se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón”.
¿Habrá colaboración entre Lali y Tini?
Ante la pregunta sobre si alguna vez llegará esa esperada colaboración, Lali no la descartó:
“No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema pero no era la canción adecuada. Yo en su momento le había mandado N5 y ella tampoco lo sintió. Somos muy sinceras con ‘Ay, no me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra mándame’. Y así sucesivamente… pero no es fácil coincidir”.
La intérprete de Disciplina también reconoció que ambas son muy exigentes con lo que eligen cantar:
“La gente cree que es simple, pero yo soy muy hincha. Si no me veo en la canción, no la hago, y supongo que ella también”.
Tini Stoessel fue a ver a Lali en Vélez
Pese a que todavía no grabaron juntas, la relación entre Lali y Tini es muy cercana. El 6 y 7 de septiembre, Lali se presentó en un estadio Vélez repleto, donde interpretó hits como Fanático, No me importa y Vencedores vencidos.
Entre los miles de fans presentes estuvo Tini Stoessel, acompañada por su pareja, el campeón mundial Rodrigo de Paul. La cantante compartió en Instagram un fragmento del recital y le dedicó unas palabras a su colega:
“Sos increíble, es maravilloso verte ahí arriba”.