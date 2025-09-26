Ni azúcar, edulcorante o estevia: cómo debemos endulzar el café para estimular el cerebro

La forma en que debemos endulzar el café para aprovechar sus beneficios

Si no deseamos renunciar al sabor dulce de las mañanas y a la vez buscamos aprovechar ciertos beneficios para la salud, como es el caso de la estimulación de la función cerebral, entonces debemos optar por unos ingredientes específicos, en este caso las especias. De acuerdo con el neurólogo estadounidense, el doctor Brandon Crawford, algunos condimentos pueden estimular nuestro cerebro al agregarlos en la primera taza de café de las mañanas.