Ni azúcar, edulcorante o estevia: cómo debemos endulzar el café para estimular el cerebro

Una infusión de incorporación casi obligada en el menú de desayuno es el café. Esta bebida proporciona a los consumidores la energía muchas veces necesaria para afrontar el día. Mientras que la forma de prepararla varía según las preferencias de cada madrugador, pero lo cierto es que no todas ellas resultan beneficiosas para la salud. Así, los especialistas destacaron cuál es la manera más ventajosa de endulzar nuestra bebida.
Así como existen diversas formas de preparar café, también podemos encontrar disímiles maneras de endulzarlo. Aunque aquellas personas de paladar más amargo prefieran su café sin ningún tipo de condimento dulce, el resto de las personas pueden preferir distintos productos como es el caso de la célebre azúcar, el edulcorante, o la stevia. Sin embargo, puede que estas opciones no resulten tan beneficiosas para nuestro organismo, lo que lleva a preguntar qué posibilidad es la más ventajosa.
La forma en que debemos endulzar el café para aprovechar sus beneficios
Si no deseamos renunciar al sabor dulce de las mañanas y a la vez buscamos aprovechar ciertos beneficios para la salud, como es el caso de la estimulación de la función cerebral, entonces debemos optar por unos ingredientes específicos, en este caso las especias. De acuerdo con el neurólogo estadounidense, el doctor Brandon Crawford, algunos condimentos pueden estimular nuestro cerebro al agregarlos en la primera taza de café de las mañanas.
El especialista resaltó la importancia de agregar especias al café de las mañanas como es el caso de la canela, la cúrcuma, el jengibre y la nuez moscada.
Cúrcuma
Si deseamos endulzar nuestro café, lo mejor es optar por la cúrcuma. Según Crawford esta especia es capaz de reducir la inflamación y el daño oxidativo gracias a su componente activo, la curcumina, reconocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entre otro de los beneficios, la cúrcuma ayuda a aumentar los niveles de las hormonas cerebrales y es esencial para el crecimiento de nuevas neuronas.
Jengibre
Otra manera de agregar sabor a nuestro café de las mañanas es a través del jengibre. El médico rescata su potencial antiinflamatorio, el cual puede contribuir a reducir la inflamación, mejorar la función cognitiva y reducir el estrés oxidativo en el cerebro. Además, afirma que el jengibre puede ayudar a equilibrar los neurotransmisores, lo cual es esencial para mantener la concentración y la agilidad mental.
Nuez moscada
Esta es una especia muy utilizada en la gastronomía y que también sirve para darle un toque especial al café. De acuerdo con Crawford, la nuez moscada tiene “propiedades neuroprotectoras que pueden mejorar la memoria y prevenir la degeneración de las vías neuronales”, mientras que contribuye a un estado de ánimo positivo”, funcamental para comenzar el día de mejor humor.
Canela
Por último la canela es otra especia beneficiosa que podemos agregar a la infusión. Esta es rica en antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, factor clave en el desarrollo de enfermedades neurodegenartivas como el Alzheimer. Además, esta especia es capaz de reducir los niveles de azúcar en sangre.