¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

Un método que alivia numerosas enfermedades. ¿Cómo hacerlo y por cuánto tiempo?

Hace 2 Hs

Con la llegada de la primavera, cientos de personas sufren de las alergias que suelen comenzar con dolores de garganta y luego problemas nasales. Ante esto, los especialistas hacen hincapié en la importancia de hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia.

Además de usarlo para aliviar el dolor de garganta y el reflujo gástrico, el bicarbonato de sodio también se usa haciendo gárgaras para obtener una mejor limpieza bucal y de la garganta. Si querés una limpieza más profunda de tu boca sin usar productos más caros, el bicarbonato es de los más recomendados.

El bicarbonato de sodio también es un gran aliado cuando queremos acabar con los mocos en las vías respiratorias. En caso de resfriado, gripe o incluso en los cuadros alérgicos, el bicarbonato reduce la cantidad de mocos que estos nos provocan y nos sentiremos aliviados en unos minutos. 

Cómo hacer gárgaras de agua tibia y bicarbonato

1. Calienta un poco de agua en una taza mediana

2. Añade una cucharadita de bicarbonato de sodio

3. Mezcla bien para que no quede ningún rastro sólido del bicarbonato

4. Haz gárgaras durante unos 10 minutos

Para hacer bien las gárgaras, es necesario que tengas en cuenta que debes hacerlo con la cabeza hacia atrás. Es la mejor manera de poder llegar lo más profundo posible. Ten en cuenta que no puedes tragarte el producto, por lo que debes ir con cuidado si es la primera vez que haces gárgaras. Si lo tragas no es algo que te vaya a llevar consecuencias, pero sí puede tener un gusto poco agradable. Por ello, es aconsejable usar solo un poquito de bicarbonato en una cucharada de café. A cuanto más bicarbonato uses, más difícil te será aguantar el sabor. Sin embargo, tampoco puedes usar muy poco porque no será efectivo.

