¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

Para hacer bien las gárgaras, es necesario que tengas en cuenta que debes hacerlo con la cabeza hacia atrás. Es la mejor manera de poder llegar lo más profundo posible. Ten en cuenta que no puedes tragarte el producto, por lo que debes ir con cuidado si es la primera vez que haces gárgaras. Si lo tragas no es algo que te vaya a llevar consecuencias, pero sí puede tener un gusto poco agradable. Por ello, es aconsejable usar solo un poquito de bicarbonato en una cucharada de café. A cuanto más bicarbonato uses, más difícil te será aguantar el sabor. Sin embargo, tampoco puedes usar muy poco porque no será efectivo.