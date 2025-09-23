Alpine sorprendió con un mensaje para Franco Colapinto que reaviva los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

El episodio que motivó el reconocimiento ocurrió el sábado por la noche en Bakú. Tras un accidente en la clasificación, el A525 de Colapinto necesitó reparaciones de urgencia y el bonaerense decidió quedarse en el box junto a los mecánicos hasta altas horas de la madrugada. Ese gesto de compromiso no pasó inadvertido: la escudería compartió, este martes, cuatro imágenes en las que se lo ve colaborando con el staff técnico y acompañó la publicación con un mensaje contundente: “¡Nuestro equipo 100% comprometido, seguiremos trabajando duro! Todos juntos”.