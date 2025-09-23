Alpine sorprendió con un mensaje para Franco Colapinto que reaviva los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Alpine eligió sus redes sociales para enviarle un nuevo guiño a Franco Colapinto, el piloto argentino que en su primer año en la Fórmula 1 sigue sumando respaldo dentro del equipo francés.
El episodio que motivó el reconocimiento ocurrió el sábado por la noche en Bakú. Tras un accidente en la clasificación, el A525 de Colapinto necesitó reparaciones de urgencia y el bonaerense decidió quedarse en el box junto a los mecánicos hasta altas horas de la madrugada. Ese gesto de compromiso no pasó inadvertido: la escudería compartió, este martes, cuatro imágenes en las que se lo ve colaborando con el staff técnico y acompañó la publicación con un mensaje contundente: “¡Nuestro equipo 100% comprometido, seguiremos trabajando duro! Todos juntos”.
El respaldo público llega en un momento en el que Colapinto atraviesa una etapa de consolidación. En las últimas fechas, el argentino logró superar en rendimiento a Pierre Gasly en varias clasificaciones y carreras, lo que demuestra su adaptación al ritmo de la categoría más exigente del automovilismo.
Aunque en Azerbaiyán un toque con Alexander Albon condicionó su resultado final y Gasly terminó apenas un puesto por delante (18° contra 19°), Alpine valoró más la entrega y la actitud del piloto de Pilar que la ubicación en la tabla. El reconocimiento apunta a destacar la fortaleza del grupo en tiempos difíciles y la capacidad de Colapinto para integrarse en la dinámica del equipo.
La publicación también refuerza un mensaje a futuro. Con Alpine en el último lugar del campeonato de constructores y a la espera del cambio de reglamento previsto para 2026 (con autos más livianos, menos carga aerodinámica y un nuevo equilibrio entre motores de combustión y eléctricos), Colapinto aparece como una de las piezas clave en el trabajo de desarrollo.
Tras once Grandes Premios con el equipo, el argentino sigue sumando méritos para sostener su butaca. Su próximo desafío será el 5 de octubre en Singapur, donde buscará confirmar que el camino recorrido en estos meses es apenas el comienzo de una historia que promete continuidad en la Fórmula 1.