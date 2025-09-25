Secciones
Atención Atlético Tucumán: la Liga Profesional dio a conocer los horarios de las próximas fechas

El "Decano" recibirá al "Calamar" en el José Fierro y luego visitará Córdoba para enfrentar a Instituto.

Hace 1 Hs

Atlético Tucumán ya conoce el camino inmediato en el Torneo Clausura 2025. La Liga Profesional oficializó este jueves los horarios y sedes de las jornadas 11 y 12, donde el conjunto dirigido por Lucas Pusineri se medirá primero con Platense en condición de local el sábado 4 de octubre a las 19, y una semana más tarde deberá visitar a Instituto en Córdoba el domingo 12 a las 16.45.

La programación difundida por la Liga Profesional incluye duelos de alto impacto en la pelea por los primeros puestos. Boca jugará en La Bombonera el domingo 5 de octubre a las 19 frente a Newell’s, mientras que en la fecha siguiente saldrá de casa para enfrentar a Barracas Central el sábado 11 a las 14.30. River, por su parte, afrontará una prueba exigente en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central el mismo domingo 5 a las 21.15 y luego recibirá a Sarmiento en el Monumental el 12 de octubre a las 19.15.

Entre los choques destacados aparece también el clásico cordobés: Talleres y Belgrano se verán las caras el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes, en uno de los partidos más esperados del campeonato.

El fixture completo ofrece cruces atractivos y definitorios en ambas zonas, con la particularidad de que equipos como Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Independiente y Vélez también se juegan mucho en esta etapa del torneo. Con 11 y 12 fechas en el horizonte, cada punto comienza a ser determinante en la lucha por los playoffs y por la clasificación a las copas internacionales de 2026.

Programación completa fecha 11 y 12

Fecha 11

Viernes 3 de octubre
19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A)
21.15 Unión – Aldosivi (Zona A)
21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A)

Sábado 4 de octubre
14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B)
16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B)
19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B)
19.00 Huracán – Banfield (Zona A)
21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B)

Domingo 5 de octubre
14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B)
16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A)
16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal)
19.00 Boca – Newell’s (Zona A)
21.15 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 6 de octubre
19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B)
21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Fecha 12

Viernes 10 de octubre
14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B)
16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A)
16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A)
18.30 Newell’s – Tigre (Zona A)

Sábado 11 de octubre
14.30 Barracas Central – Boca (Zona A)
16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B)
19.00 Banfield – Racing (Zona A)
21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A)
21.15 Vélez – Rosario Central (Zona A)

Domingo 12 de octubre
14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A)
16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal)
16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 River – Sarmiento (Zona B)
21.15 Independiente – Lanús (Zona B)

Lunes 13 de octubre
18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B)

