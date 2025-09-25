Atención Atlético Tucumán: la Liga Profesional dio a conocer los horarios de las próximas fechas

La programación difundida por la Liga Profesional incluye duelos de alto impacto en la pelea por los primeros puestos. Boca jugará en La Bombonera el domingo 5 de octubre a las 19 frente a Newell’s, mientras que en la fecha siguiente saldrá de casa para enfrentar a Barracas Central el sábado 11 a las 14.30. River, por su parte, afrontará una prueba exigente en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central el mismo domingo 5 a las 21.15 y luego recibirá a Sarmiento en el Monumental el 12 de octubre a las 19.15.