Siguen las malas noticias en Boca: un titular se lesionó y sería baja para el duelo contra Defensa y Justicia

La situación en Boca no viene con buenas noticias. Mientras Miguel Ángel Russo continúa internado y ausente de los entrenamientos, el plantel recibió otro golpe: un titular encendió las alarmas por una molestia física que lo dejaría afuera del compromiso contra Defensa y Justicia.
El afectado es Carlos Palacios. El chileno, que había comenzado la práctica con normalidad, debió retirarse antes de tiempo por un dolor en la zona de los aductores. Aunque resta esperar los estudios médicos, en el club ya sospechan de un posible desgarro. De confirmarse, el mediocampista de 25 años no sólo se perdería el duelo en Florencio Varela, sino que quedaría en duda para los partidos posteriores frente a Newell’s y Barracas Central.
¿Cómo será ataque de Boca para visitar al "Halcón"?
El inconveniente trastoca los planes del cuerpo técnico, que pretendía repetir el "11" que empató 2-2 con Central Córdoba. La ausencia de Palacios obliga a pensar en variantes, mientras que en la delantera se mantendría Milton Giménez, ya que Edinson Cavani aún no está listo para volver.
De cara al sábado, los reemplazantes naturales del chileno serían Alan Velasco, con características ofensivas similares, o Williams Alarcón, que aporta mayor equilibrio en la mitad de la cancha.