Siguen las malas noticias en Boca: un titular se lesionó y sería baja para el duelo contra Defensa y Justicia

El afectado es Carlos Palacios. El chileno, que había comenzado la práctica con normalidad, debió retirarse antes de tiempo por un dolor en la zona de los aductores. Aunque resta esperar los estudios médicos, en el club ya sospechan de un posible desgarro. De confirmarse, el mediocampista de 25 años no sólo se perdería el duelo en Florencio Varela, sino que quedaría en duda para los partidos posteriores frente a Newell’s y Barracas Central.