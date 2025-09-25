Tras quedar eliminado contra Lanús en la Copa Sudamericana, Fluminense sorprendió con la llegada de un DT argentino

El recorrido de Zubeldía

La última experiencia del argentino fue en São Paulo, donde dirigió 85 partidos con un saldo de 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. En 2024 llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, además de lograr un sólido inicio con trece encuentros invicto. Sin embargo, la campaña local terminó con altibajos y en la sexta posición del Brasileirão, lo que derivó en su salida a mediados de 2025.