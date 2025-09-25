Tras quedar eliminado contra Lanús en la Copa Sudamericana, Fluminense sorprendió con la llegada de un DT argentino

Fluminense decidió dar un giro en su historia reciente y apostar por un entrenador extranjero después de casi treinta años. El club de Río de Janeiro anunció a Luis Zubeldía como su nuevo director técnico, tras la renuncia de Renato Gaúcho luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús.
El “Príncipe”, de 44 años, firmó contrato hasta diciembre de 2026 y asumirá oficialmente este viernes con su primer entrenamiento en el complejo Carlos Castilho. Junto a él trabajarán sus colaboradores habituales: Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, además del preparador físico Lucas Vivas.
Luis ZubeldÃa Ã© o novo tÃ©cnico do Fluminense!— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 25, 2025
O argentino assina contrato com o Tricolor atÃ© o fim de 2026. Seja bem-vindo! ððºððº
Saiba mais >> https://t.co/ZJD4Ew1GBc pic.twitter.com/uLWXfNmdJa
El empate 1-1 en el Maracaná contra Lanús, que sumado a la derrota en la ida en Buenos Aires decretó la eliminación del “Flu”, derivó en la inesperada salida de Gaúcho. El DT comunicó su decisión en conferencia de prensa y dejó vacante un cargo que la dirigencia decidió ocupar con un perfil internacional, cortando así una extensa racha de técnicos brasileños.
El recorrido de Zubeldía
La última experiencia del argentino fue en São Paulo, donde dirigió 85 partidos con un saldo de 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. En 2024 llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, además de lograr un sólido inicio con trece encuentros invicto. Sin embargo, la campaña local terminó con altibajos y en la sexta posición del Brasileirão, lo que derivó en su salida a mediados de 2025.
Su trayectoria también incluye pasos por Lanús, Racing, Liga de Quito (donde conquistó en 2023 la Serie A y la Copa Sudamericana), Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés, Cerro Porteño y Barcelona de Guayaquil, entre otros.
El conjunto tricolor ocupa actualmente la octava posición del Campeonato Brasileño con 31 puntos, lo que le permite mantenerse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y con chances de pelear un repechaje para la Libertadores. Además, sigue en carrera en la Copa do Brasil, donde enfrentará a Vasco da Gama en semifinales.
La llegada de Zubeldía implica un hito para Fluminense, que deposita en él la esperanza de recuperar protagonismo internacional y sostenerse competitivo en los torneos locales.