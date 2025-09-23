Secciones
DeportesFútbol

Otra noche de barbarie en la Copa Sudamericana: la Policía desató una brutal represión contra los hinchas de Lanús en Brasil

El partido contra Fluminense estuvo detenido más de 30 minutos por los graves incidentes en la tribuna visitante del Maracaná.

POLICÍA EN ACCIÓN. Efectivos brasileños reprimieron a los hinchas de Lanús en la tribuna visitante del Maracaná. POLICÍA EN ACCIÓN. Efectivos brasileños reprimieron a los hinchas de Lanús en la tribuna visitante del Maracaná. EFE
23 Septiembre 2025

La violencia volvió a decir presente en un encuentro internacional con equipos argentinos. En Río de Janeiro, durante el entretiempo de la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Fluminense, la Policía brasileña reprimió con dureza a los hinchas del “Granate” en el estadio Maracaná.

Los incidentes comenzaron en los baños del anillo interno y rápidamente se trasladaron a la tribuna donde se encontraban los simpatizantes visitantes, entre ellos familiares y allegados de los futbolistas. Según se pudo ver en los videos que circularon en redes sociales, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y palos contra los fanáticos, lo que generó corridas, gritos y un clima de máxima tensión.

Cuando los equipos regresaban al campo de juego para disputar el segundo tiempo, los jugadores de Lanús advirtieron lo que ocurría en la tribuna y se negaron a reanudar el encuentro. El árbitro Jesús Valenzuela aceptó detener el reinicio del partido hasta que la situación se calmara.

El encuentro estuvo interrumpido por más de 35 minutos. Durante ese lapso, la violencia se reavivó en más de una ocasión y obligó a los futbolistas a permanecer junto al árbitro en la cancha, en señal de apoyo a su gente y de rechazo a lo que estaba ocurriendo en las tribunas.

Un escenario repetido

No es la primera vez que la Policía de Río de Janeiro aplica medidas represivas contra hinchadas visitantes en el Maracaná. Meses atrás, episodios similares se registraron con los simpatizantes de Godoy Cruz en Belo Horizonte, durante un cruce ante Atlético Mineiro.

Esta vez, el turno fue de Lanús: el partido recién pudo reanudarse tras más de media hora de incertidumbre y preocupación, en un nuevo capítulo de violencia que ensombrece a la Copa Sudamericana.

Temas BrasilCopa SudamericanaClub Atlético LanúsLanúsFluminense
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
3

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Suenan las alarmas por los barrabravas
4

Suenan las alarmas por los barrabravas

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación
5

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
6

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Más Noticias
Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: Ha sido un daño moral

La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: "Ha sido un daño moral"

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios