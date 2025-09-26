Un Cabaret Criollo en La Sodería para recorrer variados mundos escénicos

La Sodería Casa de Teatro (Juan Posse 1.141) promete dos noches de lujuria teatral y de movidas escénicas profundas para hoy y mañana, a partir de las 21, en su Cabaret Criollo.
La oferta es una sucesión de obras en pequeños espacios para recorrer diversos mundos, historias y lenguajes a partir de recorridos que permiten redescubrir el conventillo, la danza, el burlesque y las coplas con la idea de festejar las primaveras.
Participarán Patxi Salas, Majo Stefani, Sandra Pérez Luna, Vincent Degelke, Lilian Mirkin, Verónica Pérez Luna, Yoca Gil, María Lombana, Nico Aráoz, Antonella Mazziotti, Mocha Szabo, Laly Rosales, María Josefina Masmud, Sebastián Fernández, Ludmila Fincic, Luciana Bornisone, Pedro Costas, Sofia Seidán, Leandra Rodríguez y Matías Mendiondo.
Meoyo Crioyo
En La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), desde las 21 habrá una nueva edición de Meoyo Crioyo, otra propuesta caracterizada por la variedad de despliegues artísticos que reúne clown, narración oral, plástica, música, títeres, danza y teatro. Entre otros, estarán Alo Casañas, Norma Aparicio, Merlina, Maxi Farber, Romina Muñoz, Sole Camaño, Evelinka y Alejandro Ocampo.
Con entrada gratuita, desde las 20 y en el Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 720), se realizará una nueva edición de “Letra y música”, con la participación de El Niño Fungi y de la escritora Lourdes Jiménez Ortiz.
También con acceso libre, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) y desde las 21.30 se realizará el tributo a Soda Stéreo “Me verás volver”, a cargo de Cleveland, la banda integrada por los tucumanos Germán Lapaglia, David Alejandro, Jorge N. Trujillo y Joaquín Casona.