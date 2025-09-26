Un Cabaret Criollo en La Sodería para recorrer variados mundos escénicos

Meoyo Crioyo

En La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), desde las 21 habrá una nueva edición de Meoyo Crioyo, otra propuesta caracterizada por la variedad de despliegues artísticos que reúne clown, narración oral, plástica, música, títeres, danza y teatro. Entre otros, estarán Alo Casañas, Norma Aparicio, Merlina, Maxi Farber, Romina Muñoz, Sole Camaño, Evelinka y Alejandro Ocampo.